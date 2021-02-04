洛阳6家牡丹观赏园免票 4家牡丹观赏园门票最高30元

昨日，记者从市发改委获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节期间牡丹观赏园门票、宾馆客房价格等相关服务价格公布，执行时间为4月1日到5月10日。

昨日，记者从市发改委获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节期间牡丹观赏园门票、宾馆客房价格等相关服务价格公布，执行时间为4月1日到5月10日。 昨日，记者从市发改委获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节期间牡丹观赏园门票、宾馆客房价格等相关服务价格公布，执行时间为4月1日到5月10日。 牡丹观赏园门票价格采取惠民措施 市发改委相关负责人介绍，今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园门票在执行国家、省旅游景区门票价格优惠政策的基础上，继续采取惠民措施。具体如下： 牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园、天囿牡丹园、南山公园 实行免费赏花游园 中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园 门票价格：非法定节假日的周一至周五10元/张，周六、周日及法定节假日30元/张 王城公园(含动物园) 门票价格：非法定节假日的周一至周五20元/张，周六、周日及法定节假日30元/张 民营牡丹观赏园 实行自主定价，门票价格应主动公示并向所在区物价部门报备 宾馆客房价格实行价格指导 今年牡丹文化节期间，我市宾馆客房价格实行价格指导，按星级最高限价。 三星级标准间 最高不超过680元/天 四星级标准间 最高不超过1080元/天 五星级标准间 最高不超过1680元/天 二星级及其他住宿业客房价格，由各城市区发改部门负责确定 市发改委相关负责人介绍，宾馆星级以行业主管部门认定级别为准，除标准间外，宾馆其他房型价格由企业自主定价。对牡丹文化节前已经入住的旅客，在入住期间不得因价格变化加收房费。经营企业要严格执行国家明码标价有关规定，进一步提高宾馆客房价格的透明度，便于社会各界监督。(记者 李迎博)