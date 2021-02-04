2021全囯城市传播百强榜揭晓 洛阳在地级市榜单中名列第六

日前，2021全国城市传播热度排名发布会在人民日报社举行，分别发布全国地级市和县级市传播热度指数排名前100名单，我市在地级市中名列第六。

日前，2021全国城市传播热度排名发布会在人民日报社举行，分别发布全国地级市和县级市传播热度指数排名前100名单，我市在地级市中名列第六。

该榜单是由中国城市品牌评价项目组、人民日报《中国城市报》社联合清华大学国家形象传播研究中心，根据国家统计局和微热点大数据研究院数据及相关标准，对全国261座地级市(不含省会以上城市)、393座县级市最近一年(2020年2月13日至2021年2月12日)有关数据进行标准化计算而得出的结果。

专家表示，上榜城市的特点表现为经济、社会、政治、文化、生态协调发展，为宣传提供了丰富素材。上榜城市媒体守正创新，工作出彩。传播热度指数不仅包含了新闻媒体发稿量，还包含了微博、微信、客户端、网站、论坛等全网信息多项子指标，体现了网民对城市的关注度。所以，城市传播力也反映了城市的魅力与活力。

近年，洛阳一次又一次吸引着世人的目光。“十三五”期间，我市生产总值先后迈上4000亿元、5000亿元台阶，主要经济指标增速稳居全省第一方阵。洛阳城乡综合承载力今非昔比，一批重大基础设施和公共服务设施建成投用，全市城镇化率超60%，城市书房、小游园、洛阳“乐道”惠民利民。我市积极推动文化繁荣兴盛，深化提升文化传承创新体系，加快建设国际文化旅游名城和国际人文交往中心，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加亮丽。此外，创新也是洛阳的金质名片，我市创新主体、创新平台较“十二五”末实现“双倍增”，省部级科研院所、国家级创新平台均占全省的1/3，国产航母等一系列大国重器闪耀洛阳创新力量。（记者 李三旺）