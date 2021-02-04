重走登山路 感悟登山精神

“‘干部干部，要先干一步，如果不先干一步，就当不好干部’，赵春兰书记的这句话现在听来依然掷地有声。”30日，洛阳市政府办公室第六党支部来到汝阳县登山展览馆参观学习，感悟登山精神。
“‘干部干部，要先干一步，如果不先干一步，就当不好干部’，赵春兰书记的这句话现在听来依然掷地有声。”30日，洛阳市政府办公室第六党支部来到汝阳县登山展览馆参观学习，感悟登山精神。
“‘干部干部，要先干一步，如果不先干一步，就当不好干部’，赵春兰书记的这句话现在听来依然掷地有声。”30日，洛阳市政府办公室第六党支部来到汝阳县登山展览馆参观学习，感悟登山精神。
该展览馆位于汝阳县十八盘乡登山村，在市政府办公室第六党支部书记裴晓乐的带领下，全体党员面向党旗，重温入党誓词，拉开了党史学习教育的序幕。
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