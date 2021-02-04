中国一拖退休职工故地重游 忆过往艰辛岁月

“这里是我们曾经工作过的地方，故地重游感觉很亲切，仿佛回到了热情似火的年代！”30日上午，洛阳市涧西区长安路街道党工委开展“赓续红色血脉弘扬首创精神”活动，组织辖区内50余名退休职工，重访中国一拖大拖公司，从艰苦奋斗的经历中汲取奋进力量，推动党史学习教育走深走实。

“这里是我们曾经工作过的地方，故地重游感觉很亲切，仿佛回到了热情似火的年代！”30日上午，洛阳市涧西区长安路街道党工委开展“赓续红色血脉弘扬首创精神”活动，组织辖区内50余名退休职工，重访中国一拖大拖公司，从艰苦奋斗的经历中汲取奋进力量，推动党史学习教育走深走实。

踏入企业院子，大家就不停地环顾四周，平整的道路四通八达，现代化的生产车间，一辆辆大马力拖拉机……这里已今非昔比，但众人仍感到熟悉和亲切。