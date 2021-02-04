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提醒！单纯的体格检查检测费用不能享受门诊报销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 22:31

　　近日，市民陈女士在洛阳网百姓呼声频道咨询，她到社区卫生服务中心做检查，事后被告知不能享受居民医保门诊报销，她想了解相关报销政策。

　　陈女士家住洛龙区翠云路某小区。3月21日，她到门诊统筹定点医疗机构(以下简称定点医疗机构)和光园社区卫生服务中心查黄体酮，看是否怀孕。然而，一番检查结束后，医生告知她这种检查化验不在医保报销范围内，只能个人支付。

　　“今年是第一次使用居民医保，这次检查化验的费用并不高，应该没有超过年度支付限额。”陈女士说，她足额缴纳了城乡居民医保费用，但不清楚为什么到定点医疗机构刷医保卡不能支付，还有一定项目范围？

　　30日，洛报融媒记者来到洛龙区医疗保障局打探相关政策。

　　“目前，单纯的体格检查检测费用不能纳入门诊报销范围。”洛龙区医疗保障局相关负责人说，2019年，国家医保局在就关于将健康体检纳入医保范畴的建议进行回应时指出，目前基本医疗保险还没有能力将支付范围扩大到包括健康体检等非治疗性的、预防筛查的项目。

　　记者从市医疗保障局也了解到，结合我市实际情况，我市当前的基本医疗保障制度，主要立足于为群众提供基本医疗保障，着力满足基本医疗需求。且市城乡居民基本医疗保险门诊统筹的保障范围，也仅限于参保居民在门诊统筹定点医疗机构发生的符合基本医疗保险“三个目录”范围的门诊药品和诊疗费用。

　　“严格落实医保政策，统筹使用医保基金，主要是提高居民医保基金的共济能力，增强基金共济效应，更好地保障城乡居民医保待遇。”该负责人说。

　　那么，如果看病时需要检查检测，相关费用在医保报销范围内吗？洛龙区医疗保障局相关负责人说，如果参保居民因病到定点医疗机构看病，且必须通过相关检测化验项目来确诊，那相关诊疗(含检测)费用可以享受一站式报销，“定点医疗机构要严格按照门诊统筹医疗服务协议，做好医疗保险服务工作，开具正规处方，据实出具医疗费用结算票据，定期接受医保部门抽检，保障每一分医保基金花在刀刃上。”(洛报融媒记者 王博东 通讯员 黄丛魁 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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