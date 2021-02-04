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洛阳都市圈教育高质量发展峰会在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 22:31

　　3月30日，洛阳都市圈教育高质量发展峰会暨教育管理改革论坛在洛阳市实验小学通济校区举行。

　　今年年初，洛阳召开了洛阳都市圈教育高质量发展论坛，成立洛阳都市圈教育高质量学校发展共同体。共同体在都市圈发展规划战略指引下，以共建共享为原则，建立专业引领、学术分享、实践研究、共同提升的运行机制，共同探讨教育高质量发展的核心理念和基本路径。截至目前，共有7个地市20所学校加入共同体，并建立起共享和对接制度：围绕校园文化建设、课堂教学改革、教师专业发展、信息中心建设等8个方面，每所学校均建立8个项目专班并安排专人负责对接。

　　市教育局有关负责人表示，教育高质量发展的关键在教育管理，当务之急是教育管理人才的培养。此次峰会邀请太原、焦作、三门峡、平顶山、济源示范区、长垣市等地20多所学校负责人，与会嘉宾就教育管理创新改革实践、校园文化建设、课程改革、教育高质量发展体系建设等议题展开深入的交流。

　　“这是共同体成立以来首次举办线下交流活动，收获颇多。感谢洛阳搭建的良好平台。”长垣市第一初级中学校长蔡瑞昌说，区域教育现代化是国家教育现代化的基本单元，也是落实中央教育方针的“最后一公里”。共同体学校间发展各具特色，各有所长，通过合作共享的机制，实现取长补短，共同提升，意义重大。他期待，各方共同努力加快推进共同体学校多层次一体化教育体系的建设及学校间深度交流合作；积极构建培训平台和资源库平台，满足成员单位在师资队伍建设、管理人才培训、优质教育资源共享等方面的需求。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 李灿辉 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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