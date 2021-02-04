涧西区一社区建立“智库”系统 社区多了智慧“管家”

3月30日11时，洛阳涧西区武汉路街道武汉路社区网格员杨影结束了一上午的走访工作。她掏出手机，从“武汉路街道”微信公众号进入后台系统，将一上午走访的情况登记到“智库”系统里。

工作人员向社区居民介绍“智库”系统

3月30日11时，洛阳涧西区武汉路街道武汉路社区网格员杨影结束了一上午的走访工作。她掏出手机，从“武汉路街道”微信公众号进入后台系统，将一上午走访的情况登记到“智库”系统里。

“以前走访结束要填大量的纸质表格，现在有了‘智库’系统，所有材料都可以在网上处理，后台自动生成、进行归纳整理，腾出更多时间为群众服务。”杨影说。

“智库”是什么？武汉路社区党委书记张静介绍，“智库”是社区建设的智慧社区管理服务平台，辖区的“人、事、地、物、情”等信息全部纳入“智库”系统进行管理。

“举例来说，‘智库’里面有个居民信息库，每栋楼的每一户居民的基本情况在系统里都有登记，包括家有几口人、是否有党员、是否有车辆、是否是独居老人、是否养宠物等。”张静介绍，系统还设置了“特殊标签”，对党员、残疾人、独居老人等18类特殊群体实行分类管理。该信息库可协助工作人员快速精准掌握居民信息，快速识别某个或某类特殊人群，对其提供精准服务。

武汉路社区居住密度大、人员流动性强，如何更好、更快为居民提供精准服务？该社区将互联网思维深度应用到社区“党建+网格”精细化管理服务体系中，开发智慧社区管理服务平台——“智库”，着力构建智慧党建、智慧管理、智慧服务“三大新模式”，实现了服务建在“云上”、居民连在“网上”、工作开展在“掌上”，提高了社区管理智慧化水平。

为方便群众办事，“智库”系统内推出“网上办事”和“政务代办”功能。居民可在系统内办理民政、计生、社保、残联等4大类32项公共事务以及缴纳水费等与居民生活息息相关的业务。居民只需将资料上传到“智库”，社区工作人员收到服务需求后，通过后台集中办理或者上门代为办理，实现足不出户办成事，真正让群众感受到了贴心、舒心、暖心。

“智库”为社区管理插上信息化“翅膀”，成为社区的智慧“管家”。2020年，新冠肺炎疫情来势汹汹，武汉路社区工作人员利用“智库”系统迅速对辖区居民进行精准排查，第一时间了解外地返洛人员情况，为筑牢疫情防控坚固防线赢得了最宝贵的时间。

武汉路社区将用好信息技术手段，进一步完善“智库”系统功能，提高群众对“智库”系统的知晓度和利用率，致力于形成智慧社区建设新格局，推动基层治理更智慧、更高效。（洛报融媒记者 孙小蕊 文/图）