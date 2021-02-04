百姓看变化：脱贫攻坚书写温暖篇章

“民亦劳止，汔可小康。”千百年来，人民最朴素的小康愿望和幸福憧憬圆梦今朝——经过8年奋战，河洛大地6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题成为历史。这一历史性的减贫奇迹，在河洛文明的史诗中书写下温暖动人的篇章。

“民亦劳止，汔可小康。”千百年来，人民最朴素的小康愿望和幸福憧憬圆梦今朝——

经过8年奋战，河洛大地6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题成为历史。这一历史性的减贫奇迹，在河洛文明的史诗中书写下温暖动人的篇章。

30日，由洛阳市委宣传部主办的“百姓看变化永远跟党走”系列活动举行脱贫攻坚专场。来自全市各地干部群众代表深入嵩县，进带贫企业、看乡村新貌、入脱贫农家，真切感受脱贫攻坚带给广大农村和农民群众的巨大变化。

夯实产业，脱贫路走得更稳当

立体式菇房、智能化温控、全年365天循环出菇、冷链物流全程配送……观摩考察团第一站来到嵩县产业集聚区，菘田农业菌类工程化种植项目的现代农业生产场景，颠覆了许多人对传统食用菌种植模式的认知。

脱贫群众如何受益？嵩县扶贫办副主任刘小闯介绍，在建设模式上，当地整合易地扶贫搬迁后续扶持资金和涉农资金，打造现代农业设施，并将项目资产物化到乡村，再转租给龙头企业使用。目前，该项目已带动300余人就业，48个脱贫村集体经济发展增收。

距离菘田农业不远，嵩县中药材产业扶贫基地项目正在如火如荼地建设。这个投资5.5亿元的重大项目，每年可加工中药材1.2万吨。拉长产业链、提升附加值，将让更多增值收益留在当地。

“有了产业支撑，收入就有了保障，小康路才能走得更稳当。”来自宜阳县韩城镇秦王村的第一书记李辉辉看了嵩县产业项目深有感触。这些年，我市坚持产业为基，深入推进农业结构调整，大力发展沟域经济，累计实施产业扶贫项目5220个，实现“村村有扶贫产业，户户有致富项目，人人有脱贫门路”的产业布局。