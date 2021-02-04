拍摄快闪MV推进党史学习教育 洛阳职业技术学院获点赞

“我们走在大路上，意气风发斗志昂扬；共产党领导革命队伍，披荆斩棘奔向前方……”近日，由洛阳职业技术学院师生精心录制的一首快闪MV一经发布就获得了师生和广大网友的点赞。

“我们走在大路上，意气风发斗志昂扬；共产党领导革命队伍，披荆斩棘奔向前方……”近日，由洛阳职业技术学院师生精心录制的一首快闪MV一经发布就获得了师生和广大网友的点赞。

MV中，该校食品与药品学院的近100名师生，身着整齐的服装，手持党旗，在明媚的春光中边走边唱，用铿锵有力的歌声，诚挚而热烈的爱国爱党情怀，歌颂伟大的祖国，歌颂伟大的时代，向中国共产党百年华诞献礼。