洛阳退役军人招聘会有多火？用人单位现场“抢人”

30日，我市举行今年首场退役军人专场招聘会，65家用人单位现场提供6855个就业岗位。此次招聘会线上线下同步进行，应聘者“召之即来，来之能战，战之能胜”的军人品质吸引众多用人单位现场“抢人”。

30日，我市举行今年首场退役军人专场招聘会，65家用人单位现场提供6855个就业岗位。此次招聘会线上线下同步进行，应聘者“召之即来，来之能战，战之能胜”的军人品质吸引众多用人单位现场“抢人”。

65家用人单位提供6855个就业岗位

“咱当兵的人，就是不一样，头枕着边关的明月，身披着雨雪风霜……”30日上午，歌曲《当兵的人》在市人力资源市场招聘大厅响起，让现场的退役军人们仿佛重回军营。

本次招聘会由市政府主办，市人力资源和社会保障局、市退役军人事务局联合承办。现场有关负责人介绍，这是我市举办的第七届退役军人专场招聘会，也是历届中规模最大、规格最高的一次。早在筹备阶段，承办单位就详细摸排了我市退役军人的实际就业需求，并对报名参会的用人单位资质、拟招聘岗位等进行把关，以保障广大退役军人实现更高质量就业。

记者在现场看到，招聘会吸引了市消防救援支队、河南省安装集团、牧原食品股份有限公司等65家用人单位参加，提供就业岗位6855个，涵盖了行政管理、电子商务、市场营销等不同行业和领域，给不同年龄、不同学历、不同专业的退役军人提供了较大的就业选择空间。