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洛阳清理整治知名医院被冒牌问题结果出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 19:23

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，我市清理整治知名医院被冒牌问题结果出炉，5户市场主体已办理注销手续，其他的正在办理变更或注销手续中。

　　为贯彻落实国家市场监管总局进一步清理整治知名医院被冒牌问题，加大惩处扰乱医疗市场秩序违法行为力度，切实保障人民群众的合法权益，本月初，市市场监管局成立清理整治知名医院被冒牌问题专班，依法依规开展清理整治工作。

　　根据省市场监管局提供的企业名单，洛阳共有137户市场主体名称中含有相关字号，应变更名称的市场主体共24户。经各级市场监管部门核查，3户已经取得北京同仁堂授权使用手续，故未要求变更字号，分别是：北京同仁堂洛阳药店有限责任公司、北京同仁堂洛阳药店有限责任公司南昌路店、北京同仁堂洛阳药店有限责任公司中州中路店。

　　其余的21户市场主体中，5户已办理注销手续，分别是：嵩县同仁大药房、嵩县同仁大药房车村店、洛阳市洛龙区同济堂大药房、洛阳市西工区同济大药房、洛阳市涧西区同济堂药房。剩下的16户市场主体正在办理变更或注销手续。

　　据悉，名单中另外113户市场主体未要求其变更企业名称。比如，栾川县叫河镇华山松籽加工门市、洛阳同济成才教育发展有限公司、洛阳市西工区齐鲁电缆商行等企业虽然使用相关字号，但未从事营利性医疗机构或医院管理、医疗美容行业，故未要求变更；栾川县兴华西路行泰货运部、洛阳盈和商贸有限公司华山分公司等因当地街道名称为“华山路”或“华西路”，因此其分支机构或个体户使用街道名称为“XX华山店”或“华西路XXX店”，且未从事营利性医疗机构、医院管理或医疗美容行业，故未要求变更。

　　市市场监管局相关负责人介绍，该局将在今后的登记工作中进一步严把准入关，对未取得授权的市场主体一律不予登记，维护医疗行业健康发展的良好秩序。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 范丽洁 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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