洛阳一位88岁老党员交万元党费 原因是……

“今年是建党100周年，我想表达自己一点心意，请把这1万元党费转交给党组织。”3月30日下午，国网新安县供电公司党委党建部收到了一笔特殊的党费——该公司88岁退休职工王银水，郑重地将1万元党费交给党组织。

“今年是建党100周年，我想表达自己一点心意，请把这1万元党费转交给党组织。”3月30日下午，国网新安县供电公司党委党建部收到了一笔特殊的党费——该公司88岁退休职工王银水，郑重地将1万元党费交给党组织。

王银水老人已退休35年，平常很少出门，但是，这些年他总坚持自己来交党费，这次又拿出1万元交党费，让大家敬佩不已。老人于1949年1月参加革命，1950年3月加入中国共产党，随后参军服役。1959年，他转业到洛阳市新安县电力部门，积极投身祖国电力建设事业。

在老人退休期间，家里人顾虑他的身体状况，多次想帮他交党费，却总被他拒绝。这次来交党费，老人也是瞒着家里人独自前来。事实上，这也不是他第一次独自“行动”了，早在汶川地震和玉树地震时，他就主动交纳特殊党费，支援灾区建设，还资助了当地的一名贫困大学生。

2017年4月，《洛阳晚报》报道了河南科技大学的大学生黄明月捡废品救患重病弟弟一事，王银水老人看到后，只身一人坐公交车辗转到河南科技大学、洛阳日报报业集团，将2000元交到黄明月手中。面对记者的采访，老人坚持不留姓名，在镜头前还有意挡住了脸。(2017年4月19日晚报A10版)

今日，记者走进王银水老人的家，他的桌上摆满了报纸、书刊。王银水的儿子王建平说，老人平时省吃俭用，连件像样的新衣服都舍不得买，孩子们每次为他添置东西，他都说用不上，害怕浪费，处处对自己“抠门”。

因老人年龄大，听力不太好，日常交流全靠写字，读书看报则成了他生活中最大的乐事，一本《中国共产党章程》被他翻得已发黄。前不久，老人还专程让儿子捎回几本党史类书籍，没事的时候就在家看书学习。

“我是穷苦人家的孩子，是党教育了我、培养了我，现在我们日子好过了，更要念党恩、记党情，我只是尽了自己的绵薄之力，不算啥。”王银水老人说。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高月 陈杰 翟磊磊 文/图）