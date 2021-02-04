今年，洛阳将为500户城市区残疾人家庭实施无障碍改造

“感谢残联，让我通过多功能截瘫助行康复车，重新‘站’起来。”30日，27岁的牌含笑激动地说，她从小患有内翻足，11岁时因患椎管瘤导致下肢瘫痪，她如今重新“站”起来，得益于我市实施的残疾人家庭无障碍改造工作。

“感谢残联，让我通过多功能截瘫助行康复车，重新‘站’起来。”30日，27岁的牌含笑激动地说，她从小患有内翻足，11岁时因患椎管瘤导致下肢瘫痪，她如今重新“站”起来，得益于我市实施的残疾人家庭无障碍改造工作。

当日上午，洛阳市残疾人家庭无障碍改造工作现场会在伊滨区举行，省残联、市残联及县区残联负责人实地考察了伊滨区残疾人家庭无障碍改造项目，对我市残疾人家庭无障碍改造工作予以认可，并总结、交流经验。

残疾人家庭无障碍设施改造更智能

牌含笑家住伊滨区兰台嘉苑西李社区，她是一户多残家庭，丈夫因意外导致下肢瘫痪，两人平时很少下楼活动。

在楼栋门口安装无障碍坡道，坡道两侧安装不锈钢护栏；在入户门内外安装无障碍坡道；在厨房安装燃气泄漏报警器；卫生间安装坐便助起架，配置沐浴凳、防滑垫和一键紧急呼救器；配置多功能截瘫助行康复车和防褥疮坐垫……不久前，伊滨区残联对牌含笑家进行了以上无障碍改造，让这对残疾人夫妻今后生活更方便。

洛报融媒记者看到，康复车有四个轮子，可前进，也可倒车，借助康复车的自动升降支架，牌含笑可“站”起来，还可驾驶康复车下楼，在小区里“散步”或去买菜、回家做饭。

68岁的魏东和是伊滨区李村镇魏村人，二级视力残疾，左眼失明，右眼只有微弱光感。他平常和老伴一起生活，由于视力弱，进出房间、做家务等很不方便。不久前，伊滨区残联委托洛阳瑞慈辅助器具有限公司对魏东和家进行了无障碍改造。

记者看到，从大门开始，魏东和家的地面铺设有盲道，通往客厅、卧室、厨房、卫生间等。在卧室门口右上方的墙上，安装有太阳能语音提示器。当魏东和进出卧室时，提示器会发出“请注意安全，小心台阶”的提醒。

“家庭进行无障碍改造后，我出入房间不用老伴搀扶了，生活质量得到很大提高。谢谢你们！”魏东和拉着辅助器具工程师崔海峰的手，连声道谢。