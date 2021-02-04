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洛阳老人“痴”牡丹 创作诗词21803首
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 19:23

　　“三月洛阳中，欣吹姚魏风。南塘张府碧，北岭李家红。万户佳肴异，千家美酒同。孰能生巧咏，不到一分钟。”今天下午，家住洛阳市涧西区万达广场附近的80岁老人王元明，在不到一分钟的时间里，就洋洋洒洒写下了这首名叫《洛阳三月》的五言律诗。

　　王元明说，这是他写的第21803首牡丹诗，“今年牡丹文化节，我要再写100首”。

　　创作21803首牡丹诗，他的秘诀是“热爱”

　　写过这么多牡丹诗，创作灵感从何而来？王元明说，他的秘诀是热爱，“对家乡的热爱，对牡丹的热爱”。

　　王元明今年80岁，老家在孟津县，14岁时第一次发表诗词作品《太阳》于当时的《孟津报》。这次的成功“试水”给了王元明很大的鼓励，乡里乡亲都开始称呼他为“小诗人”，这也为他此后的写诗生涯奠定了基础。

　　王元明的第一首牡丹诗写于1963年，按照他的话说，就是“看到美丽的牡丹后，一些词句就跑进了脑海里”。牡丹对于王元明是如爱人一般的存在，他说他永远忘不了第一次见到牡丹时那种“一见钟情”的感觉。

　　爱牡丹，也爱写诗，他就越来越多地把这两种“热爱”结合起来，从此便“一发不可收拾”，截至目前，单是以牡丹为主题的诗词就创作除了21803首。

　　身在海外时，他是“家乡的代言人”

　　和王元明一样，他的老伴儿也对牡丹情有独钟。所以，在他的家中，经常出现的画面是，老伴儿在书桌中画牡丹写意画，王元明在旁边创作牡丹诗。

　　“我俩相互影响，共同进步。”王元明说，因为儿女都在国外定居，为了照顾孙辈，他和老伴儿也经常出国，“我在国外时，只要想起家乡，就会想到牡丹花，好在我准备了许多本牡丹画册，思乡的时候就拿出来创作几首诗。”

　　在国外的那段时间，王元明给自己的定位就是“家乡的代言人”。他经常会拿着牡丹图册向外国人展示，用不那么流利的英语配合着肢体动作，告诉对方，这种美丽的花叫做牡丹，开在中国一个名叫洛阳的城市中，欢迎你们来看看。

　　每年四五月，都是他的创作高峰期

　　王元明回忆，他的第一次创作高峰期出现在第一届牡丹文化节，活动开幕当天，他带着全家去赏花，看着满园雍容华贵的牡丹，他文思泉涌，一连写了好几首牡丹诗。此后，每年牡丹文化节，都成为他的创作高峰期。

　　为何如此爱牡丹？王元明坦诚，他爱牡丹，不光是爱它美丽的外表，更爱的是牡丹的精神，“我把牡丹当做我的老师，学习牡丹‘晚开都为让群芳’的谦让品格，也学习它‘独占人间第一香’的勇气精神”。

　　在接下来的时间里，王元明计划继续把牡丹诗写下去，争取再为宣传洛阳、宣传牡丹做点儿事情。

　　截至目前，王元明的诗作已入选《国际汉诗选集》《全球名家诗词精选》等数十种数次选集，他的生平事迹也被载入《世界名人录》《中国诗词家大辞典》等大型辞书。（洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 文/图/视频）
[ 责任编辑：席倩倩]
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