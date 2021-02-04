3月31日牡丹花情预报：全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。
目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。
目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。
四星级牡丹观赏园花情如下：
王城公园：全园共有190多个品种牡丹开放,约占本园牡丹的15%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、明星、墨楼争辉、雏鹅黄、迎日红、蓝月亮等；初开的牡丹有二乔、国红、雪映桃花、鲁菏红、蓝田玉等。园内各色牡丹与丁香、樱花、紫荆争奇斗艳。最佳观赏区：沉香楼、牡丹仙子观赏区。
(王城公园 鲁粉)
(王城公园 洛阳红)
(王城公园 墨楼争辉)
(王城公园 蓝田玉)
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