3月31日牡丹花情预报：全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

王城公园：全园共有190多个品种牡丹开放,约占本园牡丹的15%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、明星、墨楼争辉、雏鹅黄、迎日红、蓝月亮等；初开的牡丹有二乔、国红、雪映桃花、鲁菏红、蓝田玉等。园内各色牡丹与丁香、樱花、紫荆争奇斗艳。最佳观赏区：沉香楼、牡丹仙子观赏区。

(王城公园 鲁粉)

(王城公园 洛阳红)

(王城公园 墨楼争辉)

(王城公园 蓝田玉)