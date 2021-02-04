游客忘拉手刹爱车滑进河里 民警用警车将被困汽车拉上岸

天气转暖，自驾到山里游玩的人多起来，可一定注意安全，这不，俩外地游客自驾到栾川游玩，中途在河边休息时因车忘拉手刹滑进河里，民警使用警车将被困汽车拉上岸。

天气转暖，自驾到山里游玩的人多起来，可一定注意安全，这不，俩外地游客自驾到栾川游玩，中途在河边休息时因车忘拉手刹滑进河里，民警使用警车将被困汽车拉上岸。

27日下午3点多，栾川县公安局合峪派出所民警尤昊接到县110指挥中心指令称，在合峪镇砚台村，有两名外地游玩的车掉进河里。“当时我以为连人带车一起被困。”尤昊说，他们第一时间到达现场，看到一辆白色汽车后半部分在河里，淹到车轮位置，两名游客在岸上站着，瞬间松了一口气。

尤昊询问得知，俩人分别是陈某与裸某，周口人，分别驾驶一辆车到栾川游玩，行至事发地时看到路边有一条小河，周边景色优美，便直接顺着小坡开到河边。俩人下车休息时，突然陈某的车因忘拉手刹滑进河里，裸某尝试将同伴的车牵引出来，因动力太小没有成功，无奈拨打110报警。

尤昊了解完情况，使用警车将被困汽车拉上了岸。看到车无大碍，陈先生及其同伴对民警的帮助表示感谢。

民警提醒，大家自驾到山里游玩时注意减速慢行，停车时选择平坦、空旷的地方，切忌直接开到河边等区域，以免发生意外。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 陈喜民 文/图)