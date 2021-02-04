旅客不慎从台阶上摔伤流血 民警弯腰救助的动作很赞

29日，在洛阳龙门站，一名旅客一脚踩空从台阶上摔下来受伤，鼻腔、嘴唇和手指等部位流血，执勤民警接到求助，使用随身携带的急救物品展开救助，直到亲属赶来将人接走。

29日，在洛阳龙门站，一名旅客一脚踩空从台阶上摔下来受伤，鼻腔、嘴唇和手指等部位流血，执勤民警接到求助，使用随身携带的急救物品展开救助，直到亲属赶来将人接走。

29日下午2点左右，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警侯家薪正在出站口执勤，一名旅客说有人从站台下台阶时摔伤了，不清楚具体情况。她与同事赶过去，见到了摔伤女子，对方在其爱人搀扶下缓慢行走，戴着的口罩和手上有血。

“没事儿吧？”侯家薪等人上前询问，随即将人搀扶至出站口，找了一把椅子让女子坐下来。女子摘下口罩后，面部红肿鼻腔流血，嘴唇也磕破了，手指也摔伤流血，她立即使用随身携带的酒精，帮其伤口消毒处理，然后用纸巾清理女子脸上与手上的血渍，用创可贴包住流血的手指。

侯家薪询问得知，受伤女子姓李，三门峡卢氏人。李女士说，她头天晚上没休息好，身体有些不舒服，下台阶时突然眼前一黑，一脚踩空脸朝前摔下来。随后，李女士的亲属前来将人接走。临走时，侯家薪又拿出一个新口罩送给李女士更换上，并提醒她如有需要最好到医院检查一下。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 宋武涛 文/图)