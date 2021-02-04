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消费遭遇不公平条款？今后可向这个地方咨询和投诉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 17:34

　　今日洛报融媒记者了解到，由市市场监管局、市消费者协会联合组建的市格式条款评审委员会正式成立。市格式条款评审委员会委员由市市场监管局、市消协相关负责人及外聘委员组成，共9人，其中外聘委员7人。外聘委员中，既有我市高等院校、有关社会团体和行业组织的专家、学者，也有律师事务所等单位精通法律、热心公益的专业人士。今后将依托社会专业力量，通过评议审查格式条款等形式，不断提升合同监管工作的科学性和有效性，维护广大消费者的权益。

　　格式条款评审委员会下设办公室，办公室设在市消协，负责评审委员会有关组织、联络等日常事务，收集疑难合同格式条款，排查、梳理不规范和问题条款，形成初审意见后，报评审委员会评审。评审委员会将针对特殊、疑难、有较大争议、社会影响大的格式条款，以及下级机关在格式条款监督中遇到的重大、疑难问题等，投诉集中、反映强烈、涉嫌构成违法的合同格式条款，以及需要发布合同风险预警的合同格式条款进行评审，形成评审意见向社会公布，以提高广大消费者对格式条款的甄别能力，督促责任单位整改。同时还将参加格式条款监督工作的相关研讨活动，对合同格式条款的制定、推广使用工作进行指导监督。

　　市消协相关负责人说，经营者如果使用有失公平的合同格式条款(包括通知、声明、店堂告示等)，目的在于免除自身责任、加重消费者的责任、排除消费者的权利等，则可视其为不公平格式条款。消费者如果在消费活动中遇到有疑问的格式条款，可以在工作日时间拨打市格式条款评审委员会电话63196315进行咨询或投诉。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 董德营 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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