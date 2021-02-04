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洛阳11个专项课题通过验收 助推郑洛新自创区产业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 17:34

　　30日，洛报融媒记者从市科技局获悉，郑洛新自创区首批产业集群专项课题验收结果日前公布，我市11个课题顺利通过验收。

　　我市实施的11个课题主要分布在智能装备、生物医药、钛钼金属材料、硅材料及光伏等领域，分别为洛阳LYC轴承有限公司承担的“高速铁路轴箱轴承产业技术协同创新与升级”课题、中国一拖集团有限公司承担的“260-340马力动力换档拖拉机研发及产业化”课题、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司承担的“千万吨级矿山粉磨装备智能控制技术开发及工程应用”课题、中信重工机械股份有限公司承担的“基于VCT的工业无损检测”课题、普莱柯生物工程股份有限公司承担的“畜禽用安全高效新型疫苗研发及产业化”课题、洛阳双瑞万基钛业有限公司承担的“海绵钛超低间隙元素稳定控制技术与工程化应用”课题、清华高端装备院洛阳基地承担的“特种装备用钛合金研发及其加工成形技术工程化研究”课题、洛阳高新四丰电子有限公司承担的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”课题、洛阳中硅高科技有限公司承担的“电子级高纯多晶硅与硅基电子气体研发及产业化”课题、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司承担的“高效低成本多晶硅切割技术研发及示范应用”课题、洛阳单晶硅集团有限责任公司承担的“8寸晶圆技术研究及产业化项目”课题。

　　郑洛新自创区产业集群专项主要瞄准其优势主导产业和战略性新兴产业，着眼于产业链关键共性技术研究与应用，组织创新龙头企业、省内外高校和科研院所开展协同攻关，着力培育壮大一批具有核心竞争力和影响力的创新型产业集群，推动产业高质量发展。目前，我市实施的11个课题已突破50余项核心关键技术，建成生产线20余条，有力推动了郑洛新自创区产业高质量发展。

　　市科技局相关负责人表示，我市将按照有关要求，继续深挖创新龙头企业、大院大所等的创新需求，加大产业集群专项实施力度，提升洛阳自创区产业链创新链水平，推动产业提质增效，助推经济高质量发展。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王银峰 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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