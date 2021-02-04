天津路街道厂前二社区：学党史悟思想 为群众办实事

自开展党史学习教育以来，涧西区天津路街道厂前二社区党委将党史学习教育与为群众办实事紧密结合， 注重用身边人讲述身边事，推动学习成效转化为工作动力，全心全意为居民群众服务，让群众拥有更多幸福感。

30日，涧西区天津路街道厂前二社区17号小区广场上，抗美援朝老战士王学祥正在结合自己的参战经历，为少先队员和党员、居民讲述党史故事。

课后社区工作人员又来到长期卧病在床的居民家中慰问，为老人梳头，帮助打扫卫生。党员们还清洁了院内的公共桌椅和健身器材。

自开展党史学习教育以来，厂前二社区党委将党史学习教育与为群众办实事紧密结合，注重用身边人讲述身边事，推动学习成效转化为工作动力，全心全意为居民群众服务，让群众拥有更多幸福感。(洛报融媒记者 潘郁 摄)