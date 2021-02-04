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为帮助寻亲家庭　洛阳男子车身贴满失踪儿童照片自驾游【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 17:11

　　刚刚，人民日报官微头条以《如果见到这辆车，请多看一眼》为题，讲述了37岁的河南洛阳市民马水峰，驾驶车身贴满失踪儿童照片的房车自驾游，希望帮助寻亲的父母找回孩子的故事，目前阅读量已突破10万次。同时，在各媒体平台，有关“男子车身贴满失踪儿童照片自驾游”的话题阅读量也已累计突破1亿次。

　　今天下午，洛报融媒记者采访到了刚从山西永济自驾游行至运城的马水峰。

　　马水峰是土生土长的洛阳人，目前从事工程类施工工作，他从2012年开始自驾游，截至目前，已有8年自驾游经验，走过四五百个城市。

　　“我接触到寻亲家庭是在2016年。”马水峰说，由黄渤、赵薇主演的寻子题材片《亲爱的》和由刘德华主演的同类型影片《失孤》，这两部电影对他的影响很大，让他开始关注寻亲家庭，机缘巧合下，2016年有几个寻亲家庭来到洛阳寻子，“我在力所能及的范围内，为他们提供衣食住行等方便。”

　　而真正让他萌生在车上贴满失踪儿童信息，以自驾游方式助力寻亲这一想法，还是源于他2019年的一次遭遇。

　　2019年，马水峰经川藏北线前往珠穆朗玛峰附近自驾游，在行至四川省甘孜藏族自治州理塘县附近时，他遇到了两位寻亲的父亲。“他们背着简单的行李和被褥，就着路边的山泉水吃着馒头，鞋子破得都能看到两三个脚指头了。”他回忆，那副画面给了他很大的震撼和触动，他一边听着这两位父亲的寻子经历，一边强忍着泪水，当时就下定决心，“如果我的车上能贴上寻亲孩子的照片，或许在路过一个加油站、一个景区或是一个十字路口的时候，就能被某个知情人看到，说不定就能帮助一个孩子回到父母身边。”

　　想到这里，在还没有走到原定目的地时，马水峰原地折返了，他知道自己有更重要的事要去做。之所以对寻子父母有着如此深切的感同身受，是因为他也是一名8岁女孩的父亲，“我不敢想象，如果是我女儿失踪了我会变成什么样”。

　　回到洛阳后，马水峰开始积极接触寻亲家庭，组建微信群，搜集失踪儿童的寻亲信息。

　　2020年10月，230名失踪儿童的寻亲信息制作完成并张贴至车身。今年1月，马水峰驾车正式出发了，一路上，他遇到过不少被他的故事感动而自愿加入的好心人，也遇到过愿意无偿为他提供寻亲信息海报张贴位的热心商家。

　　吃住在车上，行走在路上，马水峰每到一个地方就会在当地人流较为密集的安全地方停下车，进行寻亲宣传。

　　为了扩大活动的影响力，马水峰还想了个办法。“我以前在手机店打过工，别的不会，但我会贴膜。”他说，他经常在车附近支个摊免费为当地市民提供手机贴膜服务，“不收钱，只要他们拍九张我车上的寻亲照片发在自己的朋友圈里就行。”

　　一边宣传寻亲一边继续西行，马水峰坦言，这几个月来，他搜集到的失踪儿童案例越来越多了，截至目前，已超过700例，好心人提供的线索也超过100条。按照马水峰的计划，接下来，他将会按照山西-陕西-河北-甘肃-河南这一路线继续前行。

　　“在路上的时候，很多人都会问我是哪里人，每一次我都骄傲地回答我是河南洛阳人。”马水峰说，在帮助失踪儿童寻亲的同时，他也希望能够让更多的人知道、了解他的家乡。（洛报融媒记者 王若馨 文/视频）（图片由马水峰提供）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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