洛龙区定鼎门街道办事处：学党史 促奋进

“党的一大是在哪里召开的？请王庄社区代表队回答。”“上海和嘉兴。”近日，在洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处，由辖区7个社区党支部组成的代表队，开展了一场党史知识竞赛。
“党的一大是在哪里召开的？请王庄社区代表队回答。”“上海和嘉兴。”近日，在洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处，由辖区7个社区党支部组成的代表队，开展了一场党史知识竞赛。
“党的一大是在哪里召开的？请王庄社区代表队回答。”“上海和嘉兴。”近日，在洛阳市洛龙区定鼎门街道办事处，由辖区7个社区党支部组成的代表队，开展了一场党史知识竞赛。
为深入开展党史学习教育，定鼎门街道党工委谋划了党史知识竞赛、参观践学等一系列活动，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，引导党员干部奋力走好全面建设社会主义现代化强市新征程。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 张娅娣 刘璐 文/图）
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