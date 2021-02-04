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以党史为轴线 近千本党刊创刊号在洛阳展出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 17:27

　　在洛阳师范学院中图期刊创刊号博物馆，中国共产党百年党刊经典期刊创刊号展正在展出。今天上午，记者在这里看到，展架上陈列着从中央到地方各个时期的党刊创刊号近千本，每一本都记载着珍贵的历史，背后都有深远的故事。

　　首次公开百余年前《新青年》创刊号

　　展柜里静静地“躺”着1916年创刊、中国共产党成立的启蒙刊物《新青年》创刊号原件，虽然纸张已经泛黄，但保存完好。记者小心翼翼地翻看着，首篇是陈独秀撰写的《新青年》，接下来是李大钊的《青春》一文……

　　该博物馆负责人李纪从说，这本《新青年》创刊号是他20多年前在外地的旧书市场花高价淘来的，他一直视若珍宝，珍藏至今。直到中国共产党百年党刊经典期刊创刊号展开展前夕，他才首次将这本创刊号公开。

　　李纪从介绍，由陈独秀主办的《新青年》，前身是1915年9月15日在上海创刊的《青年杂志》，是当时一份颇具影响力的革命杂志。从1920年9月第8卷一号起，《新青年》成为上海共产主义小组的机关刊物，与当时秘密编辑发行的《共产党》月刊相互配合，为中国共产党的成立作了理论上的准备。

　　记者注意到，李纪从还收藏了《青年杂志》创刊号和《新青年(季刊)》创刊号原件，与《新青年》放在同一个展柜里，便于参观者更好地了解《新青年》创刊前后这段历史，以及这份中国最早介绍社会主义和共产主义思想的启蒙刊物。

　　他收藏的第一本期刊创刊号就是党刊

　　作为一名有着30多年党龄的共产党员，李纪从收藏的第一本期刊创刊号是1981年7月15日的《党的生活》(河南)。在此次中国共产党百年党刊经典期刊创刊号展上展出的《党的生活》，是1929年1月1号出版的创刊号。

　　李纪从介绍，1949年以前，由于条件有限，中国共产党编辑出版的党刊印量很少，尤其是《党的生活》《共产党》月刊等都属于秘密发行的刊物，在社会上鲜少流传，显得格外珍贵。

　　《党的生活》创刊初期就讲明：“中央现决定出一个内部讨论的刊物，叫《党的生活》，提倡全党同志尽量发表对党内问题的意见。”这份刊物最早提出了党报党刊的喉舌作用。

　　“你看，这是我党1927年的《布尔塞维克》创刊号，还有1923年的《前锋》创刊号，这是1937年出版的《群众》创刊号，还有《呐喊》创刊号……”说起自己收藏的党刊创刊号，李纪从一脸兴奋。

　　展柜里的这本《布尔塞维克》出版于1927年10月24日，封面写着“第一期”，下面是竖排的目录。“中国共产党成立前后创办的党刊，在我党发展史上都占有非常重要的地位，在我心中，也是永恒的红色记忆。”李纪从说。

　　中国共产党成立后，十分重视报刊宣传工作。1927年，鉴于《新青年》《向导》已经停刊，中央决定在上海创办新的综合性机关刊物，定名为《布尔塞维克》，其名称表示“中国革命从此属于社会主义革命的性质”。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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