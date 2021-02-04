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基层社区学党史 以史为鉴说初心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 15:13

　　“以史为鉴”说初心，“笃力前行”担使命。为庆祝中国共产党成立100周年，引导全体党员深刻认识和全面了解党的伟大历程和辉煌成就，增强广大党员责任感、使命感，近日，洛阳市天津路办事处电厂新村社区党委组织辖区党员开展“学党史 颂党恩 跟党走”主题学习活动。

　　党史大家学，党史人人讲。在社区党委书记的带领下，辖区党员共同学习习近平总书记《论中国共产党历史》，力争做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

　　历史是最好的教科书。下一步，该社区党委将持续开展党史学习专题活动，以更接地气的“庭院式”宣讲形式不断推动党史教育深入人心。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 毛会敏 摄)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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