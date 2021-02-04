洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

清明假期祭扫踏青，安全出行攻略看这里！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2021.03.30 11:51
（洛报融媒记者 李卫超 摄）

　　清明小长假期间祭祀扫墓活动频繁，适逢洛阳牡丹赏花客流叠加，市民外出踏青及外地游客自驾游流量将明显增多，洛阳交警通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合今年交通实际，现将2021年清明节期间全市道路交通出行提示公布如下：

　　交通流预判

　　清明假期是公众祭扫、踏青赏花传统假期，也是春节假期后首个小长假，受春节假期疫情防控出行限制影响，前期受抑制的出行需求将得到释放。同时，高速公路部门推出的小客车免费通行政策利好，还有洛阳地铁一号线开通加持，预计我市将迎来公众出游高峰，在专业部门进行的清明假期出游预测中，我市重点赏花景区进入全国十大热门景区之列。

　　清明假期交通特点

　　1、清明小长假期间，许多市民需到分布在市区北部的洛阳殡仪馆、洛阳烈士陵园、洛阳北邙公墓、洛阳宝山陵园、洛阳邙山公墓、洛阳凤凰公墓、盘龙陵园、盘龙冢森林陵园及龙门地区的洛阳万寿山公墓等9处公墓区扫墓、祭祀。邙岭大道周边各主要路口届时将出现扫墓交通流和出游交通流叠加情况，预计将形成较大高峰。以上多在邙岭大道周边，建议群众错峰出行，提前安排时间前往，规范行车停车，遇堵塞时请排队等待，听从现场交警指挥，切勿强行加塞、逆行、乱停乱放。

　　2、4月3日至5日清明小长假期间，市区中国国花园、王城公园、隋唐植物园、国家牡丹园等公园景区周边道路将出现旅游交通高峰，隋唐洛阳城遗址公园(应天门、九州池)、洛邑古城出行高峰将持续至夜间。建议游客、市民驾车出行前提前规划线路，清明小长假有计划出行游客，务必记得做好疫情防护，听从景区安排。

　　3、4月3日至5日清明小长假期间，全省高速公路对7座以下(含7座)小客车免收通行费，时间自4月3日0时起至4月5日24时止，免费时段以驶离收费站出口广场时间为准。预计各条高速公路车流量将大幅提高，特别是前往老君山、重渡沟、黛眉山、倒盏村、魏家坡等景区的车辆会迅猛增加，易发生交通拥堵，遇有阴雨天气，道路湿滑，易发生交通事故。

　　4、多数景区施行无接触式购票，限量进入，有的需要提前一天网上预约，出行之前请提前关注景区通知，了解相关规定，做好出行准备。出行时，遇到公园、景区排队等情况，要主动保持距离，注意佩戴口罩。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 哪个站人最多？哪个时间客流最密？请...
  • 古城快速路东延等6条道路3月30日将集...
  • 定了！洛阳各牡丹观赏园门票价格公布...
  • 4月1日至9日，洛阳龙门站将加开多趟高...
  • 洛阳牡丹文化节期间限行政策调整 “...
  • 开元湖音乐喷泉将恢复表演！具体时间……
  • 招大引强！洛阳制定“755”现代产业招...
  • 4月1日开始！压线停放、在人行道上停...
  • 洛阳中国国花园：木栈道上盛开“牡丹花”
  • 洛阳今年重点查处违规关闭动态监控等...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605