清明假期祭扫踏青，安全出行攻略看这里！

清明小长假期间祭祀扫墓活动频繁，适逢洛阳牡丹赏花客流叠加，市民外出踏青及外地游客自驾游流量将明显增多，洛阳交警通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合今年交通实际，现将2021年清明节期间全市道路交通出行提示公布如下。

（洛报融媒记者 李卫超 摄）

清明小长假期间祭祀扫墓活动频繁，适逢洛阳牡丹赏花客流叠加，市民外出踏青及外地游客自驾游流量将明显增多，洛阳交警通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合今年交通实际，现将2021年清明节期间全市道路交通出行提示公布如下：

交通流预判

清明假期是公众祭扫、踏青赏花传统假期，也是春节假期后首个小长假，受春节假期疫情防控出行限制影响，前期受抑制的出行需求将得到释放。同时，高速公路部门推出的小客车免费通行政策利好，还有洛阳地铁一号线开通加持，预计我市将迎来公众出游高峰，在专业部门进行的清明假期出游预测中，我市重点赏花景区进入全国十大热门景区之列。

清明假期交通特点

1、清明小长假期间，许多市民需到分布在市区北部的洛阳殡仪馆、洛阳烈士陵园、洛阳北邙公墓、洛阳宝山陵园、洛阳邙山公墓、洛阳凤凰公墓、盘龙陵园、盘龙冢森林陵园及龙门地区的洛阳万寿山公墓等9处公墓区扫墓、祭祀。邙岭大道周边各主要路口届时将出现扫墓交通流和出游交通流叠加情况，预计将形成较大高峰。以上多在邙岭大道周边，建议群众错峰出行，提前安排时间前往，规范行车停车，遇堵塞时请排队等待，听从现场交警指挥，切勿强行加塞、逆行、乱停乱放。

2、4月3日至5日清明小长假期间，市区中国国花园、王城公园、隋唐植物园、国家牡丹园等公园景区周边道路将出现旅游交通高峰，隋唐洛阳城遗址公园(应天门、九州池)、洛邑古城出行高峰将持续至夜间。建议游客、市民驾车出行前提前规划线路，清明小长假有计划出行游客，务必记得做好疫情防护，听从景区安排。

3、4月3日至5日清明小长假期间，全省高速公路对7座以下(含7座)小客车免收通行费，时间自4月3日0时起至4月5日24时止，免费时段以驶离收费站出口广场时间为准。预计各条高速公路车流量将大幅提高，特别是前往老君山、重渡沟、黛眉山、倒盏村、魏家坡等景区的车辆会迅猛增加，易发生交通拥堵，遇有阴雨天气，道路湿滑，易发生交通事故。

4、多数景区施行无接触式购票，限量进入，有的需要提前一天网上预约，出行之前请提前关注景区通知，了解相关规定，做好出行准备。出行时，遇到公园、景区排队等情况，要主动保持距离，注意佩戴口罩。