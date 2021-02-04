【摘镜故事001】洛阳博爱眼科让我的眼中焕出新的色彩

我曾经是一名近视眼患者，由于自己小时候的不注意用眼，自己的眼睛从初二就变得近视，从此以后自己只能戴起眼镜。

我曾经是一名近视眼患者，由于自己小时候的不注意用眼，自己的眼睛从初二就变得近视，从此以后自己只能戴起眼镜。

在那个没有智能手机、没有平板电脑年代，戴眼镜是一种很稀有的情况，而我也成为班级里面的少数派。

虽然在一少部分同学眼中感觉我戴着眼镜显得沉稳，但我在更多同学眼中看到的是异样眼神，充满着好奇与嘲笑，也成为其他家长口中不好习惯的典型。

摘镜前

自从戴上眼镜之后，因为眼镜在运动时容易脱落，这也使我热爱的篮球运动变成了一种奢望，也让我早早的脱离了运动场地。

慢慢地，同学们都远离了我，我也只有让自己的双眼隐藏在这厚厚的镜片之下，通过眼镜去观察我人生的道路。

从上学到工作再到现在，眼镜陪伴了我将近二十年，假如我失去了眼镜，我那可怜的0.2的视力会让我瞬间远离这个多彩的世界，眼前没有色彩，只有模糊的昏暗一片。

为了能清楚感受到这个清晰而又多彩的世界，也为了可以看到妻子温柔的脸庞以及我可爱孩子高兴的笑脸，我每天早上起床第一件事就是带上我的眼镜，渐渐的眼镜已经成为了我身体的一部分，我也逐渐熟悉和适应了眼镜下那时而清晰、时而模糊的色彩。只有在夜间开车会灯和天气寒冷的时候我才意识到我与其他人是不同的，我比人别人多了一副隔离着彩色世界的眼镜。

虽然眼镜给我带来许多困扰，但是由于长时间佩戴眼镜，我也学会通过镜片来观察世界。之前也听到有人说过，近视眼可以通过手术恢复视力，摘除眼镜。但是，对手术的恐惧和对眼镜的习惯，让我一直回避着这个问题。直到2020年11月11日，因为工作的需要，我不得不摘除眼镜，让自己可以直观地来观察这个世界的色彩。

通过剧烈的思想斗争和仔细的筛选，我在洛阳博爱眼科医院选择了飞秒激光手术，术后当天在不戴眼镜的情况下我就清晰地看到了这多彩的世界，第二天我的视力就从0.2恢复到了1.0，我终于可以不需要眼镜就能看清这个世界了。

摘镜后

刚做完手术的那段时间，自己还不能适应摘掉眼镜的生活，每天睡觉的时候总会不自觉地去脸上摘眼镜，但每当自己的手摸到已经不戴眼镜的面部时，都会发自内心的笑一下，我终于可以摆脱眼睛的束缚，让自己自由自在的去观察美丽世界的色彩了，再也不会出现晚上开车会灯时那双重玻璃带来的炫彩，再也不用因为温度冷热交替而使眼前升气白雾而尴尬了。

自从摘掉眼镜后，我才发现这个世界的色彩与之前二十年之间通过眼镜看到的事物是迥然不同的，现在的色彩更加清晰、更加明亮，也更加真实，是博爱让我的眼中焕发出新的色彩。

投稿人：郭** 31岁

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