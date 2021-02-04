问需于民“办实事”（我为群众办实事）

昨日，洛龙区翠云路街道办事处正大社区党总支书记李焕云一上班，就召集社区工作人员开了个会。会议议题只有一个，将座谈会上收集的问题一一研究，分解到位，逐一落实。

昨日，洛龙区翠云路街道办事处正大社区党总支书记李焕云一上班，就召集社区工作人员开了个会。会议议题只有一个，将座谈会上收集的问题一一研究，分解到位，逐一落实。

日前，正大社区党总支组织召开学党史、办实事“党建引领、‘四治’并进、服务进社区”党员座谈会，征求老党员、居民代表、物业经理及社区工作人员关于基层治理方面好的做法和意见建议。

“社区正在开展党史学习教育，今天就是要把学习党史与解决实际问题结合起来，听听大家对社区工作的意见。”会议主持人开门见山，一上来就“定了调”。

“身为党员，在群众需要的时候，就要勇于亮身份。”老党员李树良建议，党员要亮明身份，平时看得出来，关键时刻站得出来。

“要说办实事，咱老百姓最了解老百姓的需求。”居民代表雷冠智建议，让更多居民参与社区治理，深入群众收集诉求和建议，挖掘优良家风家训典型，倡导邻里互帮互助，共建和谐社区。

“如今社区的老年人越来越多，他们的生活状况急需被人关注。”一名社区工作人员建议，加快推进社区“乐养居”建设，精准聚焦老年人需求，更好提供日间照料、临时托养、医疗康复等就近集中人性化的养老服务，并定期开展送温暖、送文化等活动，丰富老年人的精神生活。

会议持续3个小时，与会人员情绪高涨，社区工作人员将一条条意见认真记录下来。

“问需于民，才能把实事办到群众心坎儿上。”李焕云说，正大社区将深入基层、深入群众开展调查研究，开门听取群众的意见建议，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，聚焦重点民生问题，用实际行动温暖辖区的每一位居民。(记者 李冰 通讯员 张俊望)