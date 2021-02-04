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清明期间森林防火安全倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.30 08:30

　　清明节是我国的传统节日，是慎终追远、缅怀逝者的重要节日，上坟烧香、烧纸钱等野外用火增加，稍有不慎，极易引发森林火灾。为做好我市清明期间森林防火工作，有效预防森林火灾的发生，洛阳市政府森林防灭火指挥部向全市人民发出倡议：

　　一、森林防火，人人有责

　　森林防火是全社会的共同责任，广大市民要切实提高安全防范意识，自觉遵守森林防火有关法律法规和规定，野外踏青游玩时不携带火种、不燃篝火、不搞野炊、不吸烟、不违规用火，做到身在林中、防火记心中，让林区远离火患。

　　二、移风易俗，文明祭祀

　　清明节传统祭祀易引发森林火灾事故，“无烟上坟”“文明祭祖”能有效减少因祭祀引发森林火灾的可能，倡导广大市民通过网络祭扫、代理祭扫、鲜花祭祀、植树祭祀等生态、文明、健康的方式祭奠和缅怀亲人，告别旧习、崇尚新风。

　　三、加强宣传，传递新风

　　广大市民要共同参与森林防火工作，人人成为森林防火义务宣传员，积极向家人、亲朋好友宣传森林防火的重要性和森林火灾的严重危害，努力形成人人参与、人人支持、群策群力、群防群治的森林防火浓厚氛围。

　　四、沉着应对，科学处置

　　发现他人在林区用火、吸烟、野炊时，要进行劝诫，不做旁观者。如果发生火情，切勿盲目扑救，应当直接拨打市森林防灭火值班电话(0379-64326119、65798119)报警。严禁未经过培训人员及妇女儿童、老弱病残人员参与火灾扑救，严防意外伤害事故发生。

　　“林”近“火”为“焚”，“心”至“真”乃“慎”。让我们携起手来，从现在做起，从你我做起，严防森林火灾，爱护绿水青山，共同做好森林防灭火工作。

　　洛阳市政府森林防灭火指挥部

　　2021年3月25日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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