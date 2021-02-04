4月1日开始！压线停放、在人行道上停车…… 这些违停行为都会挨罚

日前，记者从市城市管理局获悉，继城市区机动车违停行政处罚权移交城市管理部门后，违停处罚将从4月1日起正式执行，标准为违停一次罚款200元，驾驶证不记分。

日前，记者从市城市管理局获悉，继城市区机动车违停行政处罚权移交城市管理部门后，违停处罚将从4月1日起正式执行，标准为违停一次罚款200元，驾驶证不记分。

自3月23日以来，该局以张贴违停温馨提示单的方式，提醒车辆驾驶人规范停车。从张贴情况看，在人行道上停车、在未设泊位的道路上停车、在泊位内未按规定停车等违停行为相对集中。

发现车辆违停 执法人员需要现场取证并上传平台审核

3月26日上午，记者来到市城市管理局综合执法支队，违停信息审核人员正在通过洛阳市停车秩序管理平台，审核路面执法人员实时上传的违停车辆信息。

根据执法规范，对一辆违停车至少需要拍摄4张照片，分别是车辆正面照、前侧45°角照、正后方照，以及违停提示单照片。如果上述照片不能清晰反映违停车辆停放位置，执法人员还应拍摄该车远景照片作为补充。对于审核不通过的，则不能被认定为违停。

这些违停行为相对集中，停车时请注意

市城市管理局相关负责人介绍，自3月23日起，各区城市管理执法人员开始上路巡查，通过张贴违停温馨提示单的方式，广泛宣传提醒广大车辆驾驶人文明停车、规范停车，避免4月1日后因车辆违停而受到处罚。从这几天巡查的情况看，以下几种违停行为相对集中。

●在人行道上停车

“有驾驶人认为，在人行道上停车，只要不压盲道就不算违停，这是误区。”执法人员解释，我国道路交通安全法第五十六条规定，禁止在人行道上停放机动车。不过按照该法第三十三条规定，在城市道路范围内，在不影响行人、车辆通行的情况下，政府有关部门施划的泊位除外。因此，人行道违停界定标准和压不压盲道没有必然联系，只要在没有施划停车位的人行道上停车，无论压不压盲道，都属于违停。

●在没有设泊位的道路上停车

“还有一些驾驶人认为，只要道路上没有禁停标志或标线就能停车，这也是误区。”执法人员解释，法律规定，可停放车辆的区域有停车场、公共泊位和道路以外的空闲土地。其中，道路以外不是指机动车道以外，人行道、非机动车道、盲道、绿化带也属于道路以内空间，这是因为人行道、非机动车道、盲道和绿化带等都在道路红线以内。因此，在没有泊位的道路以内空间，不管有没有禁停标志或标线，不管有没有影响交通，都禁止停车。

●在泊位内未按规定停车

按规定，驾驶人在路内泊位停车时，应按照泊位内导向箭头顺向停放。压线停放、越线停放、不按导向箭头停放、跨两个泊位停放等行为都属于不按规定停放，可以被认定为违停。执法人员说，从近几天路面巡查情况看，部分驾驶人在路内泊位停车时，压线、越线等违停行为较多。

●临时停车不规范

执法人员解释，临时停车是指在非禁停路段，驾驶人在不离开车辆的情况下靠路边短暂停留。道路交通安全法实施条例规定，临时停车应不妨碍其他车辆和行人通行，且驾驶人不得离车，上下人员或装卸物品后应立即驶离。

这些路段不能临时停车：设有禁停标志、标线的路段；机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段及人行横道、施工地段；交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道及距离上述地点50米以内的路段；公共汽车站、急救站、加油站、消防栓(除使用消防栓外)或者消防队(站)门前及距离上述地点30米以内的路段等。违反上述规定的，即使驾驶人在车上也属于违停。

从4月1日起，机动车违停一次罚款200元

机动车违停处罚标准是多少？驾驶证会不会被记分？针对市民关心的这两个问题，市城市管理局有关负责人也进行了解答。

按照工作部署，自4月1日起，我市城市管理部门将正式对在城市区范围内违停的机动车进行处罚，标准为违停一次罚款200元，驾驶证不记分，依据的是《河南省道路交通安全条例》第五十八条第六款“违反规定停放车辆，影响其他车辆、行人通行”等规定。到时候，违停驾驶人可在洛阳银行指定网点线下缴纳罚款，也可通过微信、支付宝等线上渠道缴纳。拒不缴纳罚款的，城市管理部门将依据《中华人民共和国行政强制法》等法律法规申请法院强制执行，并与个人征信挂钩。（首席记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 李锋 实习生 李超明）