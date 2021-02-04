促融合，致力打造“强磁场”——四谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节

一花引得百花开，百花“融”出盛景来。作为洛阳城市节会的“王牌”，牡丹文化节要办得更有内涵、更有特色、更具影响，创新与融合是永恒的课题。

一花引得百花开，百花“融”出盛景来。

作为洛阳城市节会的“王牌”，牡丹文化节要办得更有内涵、更有特色、更具影响，创新与融合是永恒的课题。市委书记李亚就此强调，要促融合，适应新形势新要求，积极开阔视野，在融合创新上下更大功夫，深化文化旅游融合，着力推进文物文化文创融合、景区景点景观融合、项目场域载体融合，真正打造成为彰显特色、展示形象、汇聚资源、厚植优势的“强磁场”。

“牡丹不言，下自成蹊。”牡丹文化节之于洛阳，从来不只是一朵盛开的牡丹，更是一块发展的“磁石”，吸引目光、聚拢人气，衍生更多新服务、新业态、新模式，搭载多种产业“一起飞”。今天，文旅产业呈现出需求多元化、供给品质化、业态多样化、发展全域化等新趋势新特征，背后是产业的深度相融，也是城市特色、形象、资源的深度耦合。以“洛阳”为名、“牡丹”为媒、“文化”为魂，高质量办好今年牡丹文化节，吸引要素汇聚，厚植发展优势，正是构建场域载体的大好“节”点。

节会是形，产业为实，融合才是王道。这几年，我们用好牡丹文化节这个“独家配方”，从加快构建文化传承创新体系，致力推动文旅融合“三个转变”，到加快产业重塑和融合，释放“一业兴、百业旺”的乘数效应，再到文化旅游“上云端”，招大引强“屏对屏”，打造“永不落幕的牡丹文化节”，这个“节”与这座“城”的吸引力更加彰显。事实证明，抓住“融”的趋势、树牢“融”的导向、用好“融”的方法，就能汇集发展要素，创造发展红利，让产业之花、创新之花、开放之花精彩绽放。

有“融”乃大，无“界”则刚。当历史机遇、时代风口赋予洛阳新的使命担当，牡丹文化节既是提升城市软实力的“惊鸿一瞥”，更承载着洛阳跨越发展的“壮志凌云”。重点在“融”字上下功夫，就要绘制好文旅融合的“工笔画”，让文物文化文创“以文塑形”，让景区景点景观“以景塑城”，奔向更高质量的“诗和远方”；就要释放牡丹文化节的品牌效应，把“线上”“线下”更好结合起来，把“引进来”“走出去”更好统筹起来，加快实现项目、场域、载体的裂变，在融入新发展格局中打造更大场域载体“强磁场”。

“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”抓住“最美人间四月天”，融入大格局、构建“强磁场”、创造新优势，我们就能打开“一朵花”“一个节”与“一座城”的全新叙事，让这片沃土迸发澎湃的发展引力。(洛平)