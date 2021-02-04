洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

促融合，致力打造“强磁场”——四谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.30 08:30

　　一花引得百花开，百花“融”出盛景来。

　　作为洛阳城市节会的“王牌”，牡丹文化节要办得更有内涵、更有特色、更具影响，创新与融合是永恒的课题。市委书记李亚就此强调，要促融合，适应新形势新要求，积极开阔视野，在融合创新上下更大功夫，深化文化旅游融合，着力推进文物文化文创融合、景区景点景观融合、项目场域载体融合，真正打造成为彰显特色、展示形象、汇聚资源、厚植优势的“强磁场”。

　　“牡丹不言，下自成蹊。”牡丹文化节之于洛阳，从来不只是一朵盛开的牡丹，更是一块发展的“磁石”，吸引目光、聚拢人气，衍生更多新服务、新业态、新模式，搭载多种产业“一起飞”。今天，文旅产业呈现出需求多元化、供给品质化、业态多样化、发展全域化等新趋势新特征，背后是产业的深度相融，也是城市特色、形象、资源的深度耦合。以“洛阳”为名、“牡丹”为媒、“文化”为魂，高质量办好今年牡丹文化节，吸引要素汇聚，厚植发展优势，正是构建场域载体的大好“节”点。

　　节会是形，产业为实，融合才是王道。这几年，我们用好牡丹文化节这个“独家配方”，从加快构建文化传承创新体系，致力推动文旅融合“三个转变”，到加快产业重塑和融合，释放“一业兴、百业旺”的乘数效应，再到文化旅游“上云端”，招大引强“屏对屏”，打造“永不落幕的牡丹文化节”，这个“节”与这座“城”的吸引力更加彰显。事实证明，抓住“融”的趋势、树牢“融”的导向、用好“融”的方法，就能汇集发展要素，创造发展红利，让产业之花、创新之花、开放之花精彩绽放。

　　有“融”乃大，无“界”则刚。当历史机遇、时代风口赋予洛阳新的使命担当，牡丹文化节既是提升城市软实力的“惊鸿一瞥”，更承载着洛阳跨越发展的“壮志凌云”。重点在“融”字上下功夫，就要绘制好文旅融合的“工笔画”，让文物文化文创“以文塑形”，让景区景点景观“以景塑城”，奔向更高质量的“诗和远方”；就要释放牡丹文化节的品牌效应，把“线上”“线下”更好结合起来，把“引进来”“走出去”更好统筹起来，加快实现项目、场域、载体的裂变，在融入新发展格局中打造更大场域载体“强磁场”。

　　“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”抓住“最美人间四月天”，融入大格局、构建“强磁场”、创造新优势，我们就能打开“一朵花”“一个节”与“一座城”的全新叙事，让这片沃土迸发澎湃的发展引力。(洛平)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 哪个站人最多？哪个时间客流最密？请...
  • 古城快速路东延等6条道路3月30日将集...
  • 定了！洛阳各牡丹观赏园门票价格公布...
  • 4月1日至9日，洛阳龙门站将加开多趟高...
  • 洛阳牡丹文化节期间限行政策调整 “...
  • 开元湖音乐喷泉将恢复表演！具体时间……
  • 招大引强！洛阳制定“755”现代产业招...
  • 4月1日开始！压线停放、在人行道上停...
  • 洛阳中国国花园：木栈道上盛开“牡丹花”
  • 洛阳今年重点查处违规关闭动态监控等...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605