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今年我市水利工作主要目标明确 为洛阳高质量发展提供水利支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.30 08:30

　　“四河五渠”综合治理任务清零，小浪底南岸灌区工程大头落地，新增水土流失治理面积300平方公里……记者从日前召开的全市水利工作会议上获悉，今年我市水利工作主要目标已经明确，将重点抓好七个方面，为我市推动发展高质量、加快建设现代化都市圈、抢占发展制高点提供水利支撑。

　　加快推进重大水利工程

　　科学编制“十四五”水安全保障、大中型水库移民后期扶持等规划，加快编制黄河流域湖岸线保护和利用规划；力争年底前，在建的小浪底南岸灌区项目大头落地；谋划的故县水库、前坪水库两大灌区开工建设；积极开展5座中型、19座小型水库等项目前期工作。

　　夯实乡村水利基础

　　力争全年完成17座绿色小水电示范电站建设，推进集中供水工程水费收缴全覆盖；优化灌区用水计划，强化计量监控设施建设；及时完成中央水库移民(基金)资金下达，确保6月底前2020年项目完工率、资金支付率达到“双百分之百”；做好12个“美好移民村”示范村、水利部产业示范县(孟津)建设，进一步提升移民产业发展质量。

　　促进生态水利高质量发展

　　稳步推进“四水同治”和新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，年度计划实施152个项目、总投资391.5亿元，其中98个项目年内完成；确保年底前完成“四河五渠”综合治理任务清零；全年新增水土流失治理面积300平方公里，完成4个小流域治理项目及13座淤地坝除险加固项目；开展黄河流域生产建设项目水土保持专项整治行动，出台《洛阳市本级水土保持补偿费返还使用办法》；巩固全国示范河湖建设试点成果，积极争创伊洛河国家级水利风景区。

　　推动河湖面貌持续好转

　　深化“三长”联动执法，推动“五五四”工作机制向县级延伸，探索河湖清“四乱”补偿惩罚机制；建立洛阳都市圈跨界河长协作机制；6月底前完成黄河岸线问题整治任务；实行无人机巡河，清“四乱”整治范围河湖全覆盖；提升河渠精细化管理水平。

　　提升水旱灾害防御能力

　　开展水旱灾害风险普查，突出抓好山洪灾害防御；加快度汛工程建设，确保宜阳县韩城河、伊川县白降河等治理项目及早完工发挥效益；抓好水库安全管理，确保全市水库安全度汛；加强应急备用水源建设，完善抗旱应急方案。

　　严格水资源利用管理

　　加快节水工程建设，指导伊川、偃师、洛宁、洛龙、吉利县域节水型社会达标创建和10家省级先进节水载体创建工作；开展农业节水增效、农业节水减排、城乡节水降损三大行动，逐步取缔城市区取用地下水；规范高效利用黄河水，计划全年引水1.1亿立方米；建立重点监控用水单位名录，实现月用水量200立方米以上用水户的计划用水管理全覆盖。

　　强化行业服务监督

　　持续开展全市水利行业安全生产专项整治三年行动，完成全市12座中型水库管理单位、15家涉水企事业单位三级达标任务；完成《洛阳市水资源管理条例》修订；加大水行政执法监察力度，使行业服务更加标准、规范。（记者 郭学锋 通讯员 柳志豪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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