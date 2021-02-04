洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

招大引强！洛阳制定“755”现代产业招商三年行动计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 21:46

　　洛报融媒记者今日从市商务局获悉，我市印发《洛阳市“755”现代产业招商三年行动计划(2021-2023年)》，描绘出洛阳招商引资三年路线图。

　　工作目标：

　　力争到2023年年底，全市实际利用省外境内资金、实际吸收外资分别达到943亿元和33亿美元；引进10亿元以上项目不少于250个，新引进境内外500强企业不少于15家，引进知名企业区域总部和功能性机构(采购分拨中心、结算中心、研发中心等)不少于10家，以及一批细分行业龙头企业。

　　推进措施：

　　——精准靶向招商。瞄准“三强”企业，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，精准定位、精准对接、精准招商，着力引进一批龙头型、“独角兽”型产业项目，吸引中小企业配套跟进，形成“雁阵”效应，进入“龙头带动—链式集聚—集群发展”的良性轨道。

　　——扩大利用外资。鼓励高等院校、科研院所、相关企业与外商联合在洛投资建设各类研发机构，并积极申报各级各类科技发展计划项目。紧盯欧美、日韩、台港澳等区域招商，发挥洛阳国际友好城市、境外商协会、海外同乡会等作用，借助洛阳在外投资企业等渠道，推动与我市全方位多领域外商投资促进合作。充分发挥高新区、自贸区、自创区“三区融合”优势，打造我市利用外资新的增长极，实现“外资总量、外资项目、外资园区、外资集聚”四大突破。

　　——强化平台招商。发挥自贸区、自创区、综保区、跨境电商综试区在体制机制、制度规定等方面先行先试、自由度较高的独特平台优势，积极开展科技创新、贸易创新，坚持引资和引智、引技相结合，推动跨国公司区域总部和各类功能性机构落户。突出18家省级产业集聚区集群招商功能，结合自身资源、市场和产业链特点，谋划引进一批提质转型项目，增强产业竞争力。聚焦“6+3+X”新型产业专业园区建设，实施联动招商、定向招商，构建“6+3+X”新型产业专业园区梯次发展格局。建立商协会服务联络机制，通过建网络、搭平台、强服务等措施，重点推动我市与北京、上海、天津、深圳等洛阳商协会合作关系。聘请大型跨国公司高级管理人员、境外商协会负责人、国际机构代表人士等为洛阳招商大使，以商招商、以商聚商。充分借助市旅发集团、城投集团、国宏集团等国有平台公司在产业、土地、客商等方面的资源优势，开展联动招商，实施资本招商。

　　——抓好节会招商。坚持高质量办好河南省投洽会洛阳分会场、中国洛阳牡丹文化节、河洛文化节等经贸活动，打造洛阳对外开放的金字品牌。深化重点区域合作，瞄准重点产业和目标企业，借助豫沪产业合作、珠三角经贸合作、长三角经贸合作等活动，举办多形式、精准式的专题招商活动，引进一批领军企业、领军人物和领先科技。依托进口博览会、中博会、厦交会等节会平台，分类组织展览展示、招商推介、产业对接、项目洽谈等相关专题招商活动，提高招商成效。

　　——推进项目落地。对重大在谈项目，坚持市领导分包制度，组成工作专班跟踪推进，着力解决项目推进中存在的困难和问题。建立项目预审机制，加强对招商项目的综合研究论证，从源头上增强项目落实的可操作性。继续实施亿元以上签约项目责任推进机制，按照属地原则，明确责任单位和责任人，全程跟踪服务，加快项目落地。完善重大招商项目督查通报制度，继续开展项目督查，定期通报重大招商项目落实情况。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 刘欢 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 太火爆！洛阳地铁1号线开通首日客流量...
  • 洛阳地铁办卡指南发布 地铁打卡不愁
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳...
  • 洛阳地铁1号线正式开通初期运营 首日...
  • 洛阳人会因为地铁发生哪些改变？今后...
  • 哪个站人最多？哪个时间客流最密？请...
  • “中共洛阳组”纪念馆改造提升工程主...
  • 时越金珊洛阳大婚！中国围棋协会主席...
  • 揭秘洛阳“地铁人”的那些事
  • 4月1日至9日，洛阳龙门站将加开多趟高...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605