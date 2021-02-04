招大引强！洛阳制定“755”现代产业招商三年行动计划

洛报融媒记者今日从市商务局获悉，我市印发《洛阳市“755”现代产业招商三年行动计划(2021-2023年)》，描绘出洛阳招商引资三年路线图。

洛报融媒记者今日从市商务局获悉，我市印发《洛阳市“755”现代产业招商三年行动计划(2021-2023年)》，描绘出洛阳招商引资三年路线图。

■工作目标：

力争到2023年年底，全市实际利用省外境内资金、实际吸收外资分别达到943亿元和33亿美元；引进10亿元以上项目不少于250个，新引进境内外500强企业不少于15家，引进知名企业区域总部和功能性机构(采购分拨中心、结算中心、研发中心等)不少于10家，以及一批细分行业龙头企业。

■推进措施：

——精准靶向招商。瞄准“三强”企业，紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域，精准定位、精准对接、精准招商，着力引进一批龙头型、“独角兽”型产业项目，吸引中小企业配套跟进，形成“雁阵”效应，进入“龙头带动—链式集聚—集群发展”的良性轨道。

——扩大利用外资。鼓励高等院校、科研院所、相关企业与外商联合在洛投资建设各类研发机构，并积极申报各级各类科技发展计划项目。紧盯欧美、日韩、台港澳等区域招商，发挥洛阳国际友好城市、境外商协会、海外同乡会等作用，借助洛阳在外投资企业等渠道，推动与我市全方位多领域外商投资促进合作。充分发挥高新区、自贸区、自创区“三区融合”优势，打造我市利用外资新的增长极，实现“外资总量、外资项目、外资园区、外资集聚”四大突破。

——强化平台招商。发挥自贸区、自创区、综保区、跨境电商综试区在体制机制、制度规定等方面先行先试、自由度较高的独特平台优势，积极开展科技创新、贸易创新，坚持引资和引智、引技相结合，推动跨国公司区域总部和各类功能性机构落户。突出18家省级产业集聚区集群招商功能，结合自身资源、市场和产业链特点，谋划引进一批提质转型项目，增强产业竞争力。聚焦“6+3+X”新型产业专业园区建设，实施联动招商、定向招商，构建“6+3+X”新型产业专业园区梯次发展格局。建立商协会服务联络机制，通过建网络、搭平台、强服务等措施，重点推动我市与北京、上海、天津、深圳等洛阳商协会合作关系。聘请大型跨国公司高级管理人员、境外商协会负责人、国际机构代表人士等为洛阳招商大使，以商招商、以商聚商。充分借助市旅发集团、城投集团、国宏集团等国有平台公司在产业、土地、客商等方面的资源优势，开展联动招商，实施资本招商。

——抓好节会招商。坚持高质量办好河南省投洽会洛阳分会场、中国洛阳牡丹文化节、河洛文化节等经贸活动，打造洛阳对外开放的金字品牌。深化重点区域合作，瞄准重点产业和目标企业，借助豫沪产业合作、珠三角经贸合作、长三角经贸合作等活动，举办多形式、精准式的专题招商活动，引进一批领军企业、领军人物和领先科技。依托进口博览会、中博会、厦交会等节会平台，分类组织展览展示、招商推介、产业对接、项目洽谈等相关专题招商活动，提高招商成效。

——推进项目落地。对重大在谈项目，坚持市领导分包制度，组成工作专班跟踪推进，着力解决项目推进中存在的困难和问题。建立项目预审机制，加强对招商项目的综合研究论证，从源头上增强项目落实的可操作性。继续实施亿元以上签约项目责任推进机制，按照属地原则，明确责任单位和责任人，全程跟踪服务，加快项目落地。完善重大招商项目督查通报制度，继续开展项目督查，定期通报重大招商项目落实情况。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 刘欢 文/图）