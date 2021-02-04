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洛阳今年重点查处违规关闭动态监控等六类行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 20:38

　　近日，洛阳市举行2021年度全市道路运输安全生产工作会议，安排部署今年工作。

　　今年，加强联网联控和综合监管平台应用是洛阳市道路运输安全生产工作重点之一，要求加强重点营运车辆联网联控系统平台数据的统计、分析、应用，确保系统入网率、上线率、轨迹完整率、数据合格率分别达到100%、100%、99%、99%，重点营运车辆实时在线率超过80%。

　　记者从洛阳市道路运输服务中心了解到，该中心重点营运车辆联网联控平台已与河南省综合交通运输监管平台(简称省平台)对接。省平台通过道路监控摄像、GPS等对“两客一危”重点营运车辆实时监控。截至目前，我市接到客运车辆涉嫌违规关闭动态监控等信息936条，已处理873条。

　　车辆存在六类问题中的一个，省平台会向车辆属地道路运输、交通执法部门反馈信息，以便调查处理：客运企业经营许可证有效期途期且有车辆运行；客运车辆涉嫌违规关闭动态监控行为；客运车辆车凌晨2时到5时未停驶；危货车辆审验过期且有运行记录；危货运输企业经营许可证有效期逾期且有车辆运行；危货车辆审验过期且有运行记录。

　　“关闭、破坏动态监控和拒不整改重大事故隐患等行为已入刑。”该中心相关负责人提醒，根据相关法律，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制；关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所，或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的。

　　该负责人表示，未来，省平台还将把危货企业30天无电子运单、客运车辆未按包车标志牌载明线路运行、客运包车两端均不在车籍所在地等违规行为纳入监控范围。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 胡新锋 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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