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中原观察丨洛阳地铁洛阳造，你惊到了吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 大河网 2021.03.29 20:07

　　唯有牡丹真国色，花开时节动京城。

　　3月28日，洛阳地铁1号线正式“开门迎客”，千年古都进入“地铁时代”！

　　据悉，建设所用的牡丹系列盾构机，是为了适应洛阳整体水文地质条件，由洛阳中信重工打造而成；1号线中的22列132辆B型车辆，全部由位于洛阳市洛阳中车基地制造……洛阳地铁全部“洛阳制造”。

　　这个，你惊到了吗？反正，我是第一次听说。

　　还有数据显示，全国各城市首条地铁线路的建设年限一般在5年左右，洛阳地铁从开工到运营仅用时3年9个月。从某种意义上来说，这样的洛阳速度可谓是一个创举，刷新了行业标准。

　　我为洛阳地铁竖起大拇指：了不起。

　　由此可见，老工业城市凭借雄厚的工业基础，焕发出新的活力富有强大魅力；工业大省向工作强省转变的成功案例可资借鉴，并且大有希望、前途可期。

　　洛阳可是在全国都响当当的工业强市。在洛阳涧河之西，高大茂密的法桐树下，一排排绯墙红瓦的苏式建筑，见证了一拖、洛铜、洛矿等7个“共和国长子”的成长，记载着老工业基地的使命和荣光。

　　如今，围绕高质量建设全国重要的先进制造业基地，洛阳市积极推进高端装备、新能源汽车、智能制造、大数据、军民融合、轨道交通等六大产业创新发展，带动洛阳这一老工业基地进行深刻的产业变革。一个产业突破、创新驱动正在让这个工业化城市的核心竞争力破圈爆棚。

　　去年6月，省工信厅印发《关于支持洛阳市建设全国先进制造业基地的若干意见》，洛阳“5G+工业互联网”深度融合再迎新机遇。一个以省轴承创新中心建设升级为抓手，培育高端化、规模化、系列化的轴承产业集群呼之欲出。

　　前几日，省长尹弘到洛阳专题调研洛阳轴承产业发展情况，提出新的要求。我省是工业大省，目前建成了门类齐全的现代工业体系，形成了装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造五大主导产业，向着先进制造业强省的目标奋勇前进，已经实现了从“传统农业大省”到“新兴工业大省”的历史性转变。

　　习近平总书记在河南视察时强调，制造业是实体经济的基础，实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑。

　　洛阳地铁洛阳造，给了我们诸多启示。

　　“十四五”时期是我国从工业大省迈向工业强省的关键阶段，因此，我们需要突出工业强省建设的基调，更加坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我省制造业和实体经济搞上去，推动我省经济由量大转向质强，由工业大省向工作强省转换升级。

　　我们需要准确把握“推动经济高质量发展”的重大要求，坚定高质量发展的方向不动摇。挺起先进制造业这个脊梁，撬动创新创造这个杠杆，强化基础能力这个支撑，抓住机遇，迎难而上，走出一条高质量跨越式发展之路。

　　我们需要以创新突破为引领，把提升工业技术创新能力摆在更加突出的位置。聚焦核心重点任务，找到有效提升工业技术创新能力的现实路径，充分发挥技术创新对经济高质量发展的支撑作用，真正实现核心技术突破，拓展工业提质增效的发展空间，培育战略性新兴产业等新的增长点，推动产业向中高端水平迈进。

　　洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。贯彻新发展理念构建新发展格局，推动经济社会高质量发展可持续发展，需要像建设洛阳地铁一样，凝聚创业精神，打造发展样板，创造一流业绩。(刘俊锋)

　　
[ 责任编辑：席倩倩]
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