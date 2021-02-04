全省第一！洛阳全市村庄规划编制完成率达97%

今日洛报融媒记者从市自然资源和规划局获悉，我市积极推进“多规合一”村庄规划编制工作，全市村庄规划编制完成率达97%，基本做到全市乡村地区规划全覆盖，初步形成“规划一张图”，规划整体进度和质量均位居全省第一。

今日洛报融媒记者从市自然资源和规划局获悉，我市积极推进“多规合一”村庄规划编制工作，全市村庄规划编制完成率达97%，基本做到全市乡村地区规划全覆盖，初步形成“规划一张图”，规划整体进度和质量均位居全省第一。

乡村振兴，规划先行。从焕然一新的乡村面貌，到生态宜居的美丽家园，美丽乡村建设让老百姓有了看得见、摸得着的获得感和幸福感。