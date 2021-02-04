洛阳王城公园备下“文化盛宴”：昼赏牡丹夜观灯 梦回大唐游王城

沉醉在牡丹花海中，尽享国色天香；沉浸式体验盛唐气象，感受大唐都城盛世气派；体验丰富多彩的文化活动，近距离体验文化和艺术的魅力……

沉醉在牡丹花海中，尽享国色天香；沉浸式体验盛唐气象，感受大唐都城盛世气派；体验丰富多彩的文化活动，近距离体验文化和艺术的魅力……

又是一年牡丹盛开时。第39届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳市王城公园将有八百多个品种十三万余株牡丹如约绽放，给市民和游客带来美的享受。与此同时，王城公园还将推出王城公园赏花游园会暨牡丹灯会、国潮盛典、插花花艺展、着汉服免费入园等活动，活动内容丰富、亮点突出，给市民和游客带去多样化的赏花游园体验。大家昼赏牡丹夜观灯，梦回大唐游王城，尽情沉浸在浓郁的节日氛围里。