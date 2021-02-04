古城快速路东延等6条道路3月30日将集中通车

洛报融媒记者29日从洛阳市住建局获悉，按照洛阳市委市政府城建项目“牡丹文化节攻坚行动”部署要求，古城快速路东延三川大道至光武大道段、玻璃厂路向北打通工程健康路东路以南段、开元大道上跨新伊大街地面辅道、芳华路衡山路至秦岭路段、金业路改造提升九都路以南段、塔湾立交东向南匝道等6条市政道路集中完工，30日起将向市民开放。

塔湾立交

洛报融媒记者29日从洛阳市住建局获悉，按照洛阳市委市政府城建项目“牡丹文化节攻坚行动”部署要求，古城快速路东延三川大道至光武大道段、玻璃厂路向北打通工程健康路东路以南段、开元大道上跨新伊大街地面辅道、芳华路衡山路至秦岭路段、金业路改造提升九都路以南段、塔湾立交东向南匝道等6条市政道路集中完工，30日起将向市民开放。