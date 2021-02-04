2020年全省智能制造工作考核结果公布 洛阳获评最高等次

29日，记者从市工信局获悉，近日省制造强省建设领导小组办公室公布2020年全省智能制造工作考核结果，我市获评“优秀”等次，考核分数位居全省第二。

29日，记者从市工信局获悉，近日省制造强省建设领导小组办公室公布2020年全省智能制造工作考核结果，我市获评“优秀”等次，考核分数位居全省第二。

2020年全省智能制造工作考核主要针对从2018到2020年，我省各地围绕智能制造，在制定政策措施、建设试点示范、强化基础支撑、营造发展氛围等方面开展的工作进行量化评价。我市获得的“优秀”是此次考核中的最高等次。

近年，我市认真贯彻落实《河南省智能制造和工业互联网三年行动计划(2018—2020年)》，坚持把智能制造作为推进全市制造业高质量发展、产业转型升级的重要抓手，大力实施“设备换芯、生产换线、机器换人”，持续推动“洛阳制造”向“洛阳智造”转变。

通过以重大项目强优势、以创新发展强能级、以试点示范强引领、以政策支持强发展，我市三年来重点实施省智能制造重点项目192个，完成计划投资252.3亿元，项目数量和投资完成总额连续两年居全省第一，并累计培育省级智能工厂(车间)56家，“上云”企业突破8000家；通过贯标认证企业98家，完成对标企业1895家，对标企业数量位居全省第一。

下一步，我市将通过实施关键岗位“机器换人”等五大行动，培育引进10家高水平智能制造解决方案服务商，选树10家标杆企业。持续开展“智能化诊断进企业”活动，推广机器人及智能装备1000台，“上云”企业900家，全面提升企业研发、生产、管理、服务智能化水平，推动全市智能制造再上新台阶，加快打造全国先进制造业基地，全面助力高质量发展。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图）