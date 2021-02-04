探秘“隐秘角落”！看污水处理厂“变魔术” 让汩汩清流入洛河……

我们日常生活中排放的污水去了哪里？还有哪些用途？近日，记者走进污水处理厂，带您一起探秘这个“隐秘角落”。
我们日常生活中排放的污水去了哪里？还有哪些用途？近日，记者走进污水处理厂，带您一起探秘这个“隐秘角落”。
我们日常生活中排放的污水去了哪里？还有哪些用途？近日，记者走进污水处理厂，带您一起探秘这个“隐秘角落”。
花园式污水处理厂，必不可少的“解毒器官”
“城市的污水中含有大量的污染物，包括有机物、病菌、重金属、盐等，若不经处理直接排走，会对人们生活环境造成严重污染，也影响到居民用水安全，污水处理厂就是‘解毒器官’。”北控(洛阳)水务发展有限公司瀍东污水处理厂技安室相关负责人王之路说。
近日，记者在瀍东污水处理厂看到，该厂办公楼被清澈的水系包围，厂区种植了很多观赏树木。“厂区的所有景观用水都是经我们厂处理后的水。”王之路说，污水处理厂有一套完整的循环系统，有核心“器官”生化池等，污水依次进入各个“器官”，在物理、化学、生物的不同作用下，去除污水中肉眼可见及不可见的各种污染物，达到排放和可再利用的国家标准。
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