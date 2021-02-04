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洛阳格力项目加速推进 空调日产量突破万台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 18:44

　　29日，记者从洛阳格力获悉，目前该项目日产量突破万台，日发货量超6000台，产品实现全国销售，并完成对山东、河北等周边省份批量供货，为我市高质量发展助力。

　　当日上午，位于高新区的洛阳格力生产车间内一片热闹景象：北侧几台新架设的智能机械手来回舞动，散热器沿着自动生产线历经多道工序组装完成；南侧生产线上同样繁忙，随着物流小车不时经过，经过加工组成的外机通过装箱再被码垛机器人整理成堆，然后运输出去。不过数分钟，一台崭新的“洛阳造”格力空调便从线上诞生。

　　“目前我们订单爆满，每天都在开足马力赶生产。”格力电器(洛阳)有限公司副总经理周瑞文表示。

　　为满足生产需求，洛阳格力已正式运行两条内机和两条外机生产线，离最初设计的“三内三外”全面启动只有一步之遥，其日产量也从年初3000台左右攀升至万台，实现了满负荷生产。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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