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强强联手！清洛基地与洛阳科技职业学院合作设立“清英班”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 18:41

　　29日，记者从清洛基地获悉，其与洛阳科技职业学院(以下简称“洛科”)共建的“清英班”人才培养项目于近日正式启动，该项目将通过三年专项培训，为我市培养智能制造领域高技能应用型人才，为洛阳经济高质量发展提供更多智力支持。

　　作为清洛基地探索“校企合作、产教融合”的又一新模式，“清英班”项目将采取定向选拔的方式，从洛科计算机、智能制造、机械工程等相关专业每批共选拔200名左右学生，通过提供定制化的通识及专业课程、研学参访、高质量的实习就业等服务，在专业课程体系建设等方面深入探索，推动产教融合协同育人。

　　在课程设计上，结合高质量职业教育、洛阳都市圈建设等内容，“清英班”项目特意设置了《洛阳市副中心城市建设政策解读》《洛阳市人才结构与人才引进政策解读》《装备制造业智能化升级应用及趋势》等通识课程，邀请名校教师及企业专家授课，并规划了前往本地行业龙头企业及高成长型中小企业的的考察观摩课程，旨在推动高校知识溢出直接服务区域经济社会发展，把人才留在本土，促进洛阳产业转型升级，为洛阳建设先进制造业基地提供更多智力支撑。

　　“此次‘清英班’的落地启动，标志着清洛基地在助力洛阳产业创新的基础上开始推动产业人才培育升级，实现了清华资源在洛产学研全面布局。”清洛基地相关负责人表示。

　　下一步，清洛基地将充分发挥新型研发机构连接高校、产业资源优势，推动技能人才培养与产业升级协同发展，大力推进政府、院校、新型科研机构多主体共建共管共享的现代产业学院，力争早日造就一大批洛阳产业发展所需的高素质应用型、复合型、创新型人才。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 高亚恒 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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