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清明小长假期间祭祀扫墓活动频繁，适逢洛阳牡丹赏花客流叠加，市民外出踏青及外地游客自驾游流量将明显增多，洛阳交警通过对...
|2021-03-30 11:51
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清明将至，龙门园区多举措抓好清明期间的安全生产工作，严防各类安全生产事故的发生，为群众营造安全、文明的祭祀环境，确保...
|2021-03-30 10:09
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清明节是我国的传统节日，是慎终追远、缅怀逝者的重要节日，上坟烧香、烧纸钱等野外用火增加，稍有不慎，极易引发森林火灾。...
|2021-03-30 08:30
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又是一年清明时。按照民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，今年我市将继续倡导市民采用网络祭扫...
|2021-03-30 08:01
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29日，洛报融媒记者从市民政局获悉，清明时节，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，我市积极贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进...
|2021-03-29 13:20
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清明假期将至，正是踏青时节，趁着春光正好，在测温正常和做好个人防护情况下，不妨来一次诗和远方的出游。记者采访高速交警...
|2021-03-28 22:01
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26日，洛报融媒记者获悉，又是一年清明时，值此祭奠逝者、寄托哀思之际，为贯彻落实民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫...
|2021-03-26 18:21
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清明将至，为预防遏制事故发生，栾川县精心部署，迅速行动，多举措做好清明期间森林防火工作。
|2021-03-26 10:55
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记者昨日从市体育局获悉，今年清明节国家法定节假日期间，市体育中心体育场馆继续免费对外开放，开放时间为4月4日当天。
|2021-03-26 08:39
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清明节是我国的传统节日，是慎终追远、缅怀逝者的重要节日，上坟烧香、烧纸钱等野外用火增加，稍有不慎，极易引发森林火灾。...
|2021-03-25 17:47
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记者25日从交通运输部获悉，今年清明节假期，全国收费公路将继续免收小型客车通行费，具体免费时段从4月3日0时至5日24时。
|2021-03-25 13:07
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随着清明小长假日益临近，越来越多的人规划起出游行程。24日，洛报融媒记者综合去哪儿、携程等在线旅游平台发布的大数据发现...
|2021-03-24 22:00
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近日，清明假期“补偿式返乡”话题登上微博热搜，热门地机票紧俏，票价上涨。24日，记者从洛阳北郊机场获悉，清明小长假临近...
|2021-03-24 20:11
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17日下午，携程旅行发布今年清明节假期出游预测报告。报告显示，中国国花园上榜今年清明节全国十大热门景区，排名第七。
|2021-03-18 13:17