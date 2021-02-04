洛阳市瀍河区将改造46个老旧小区 具体名单看这里

今日，洛报融媒记者从瀍河区住建部门获悉，该区今年老旧小区改造提升具体任务已确定，今年将对4大片区的46个老旧小区实施改造，受惠群众将超5800户。

今日，洛报融媒记者从瀍河区住建部门获悉，该区今年老旧小区改造提升具体任务已确定，今年将对4大片区的46个老旧小区实施改造，受惠群众将超5800户。 今日，洛报融媒记者从瀍河区住建部门获悉，该区今年老旧小区改造提升具体任务已确定，今年将对4大片区的46个老旧小区实施改造，受惠群众将超5800户。 瀍河区住建局相关负责人介绍，按照洛阳市委市政府统一部署要求，他们对全区2000年年底前符合改造条件的老旧小区进行摸排，符合改造条件的老旧小区共计93个。 按照计划，今年将对华林片区、铜驼暮雨片区、熙春片区、九龙台片区4个片区实施组团连片改造提质。 ——华林片区共4个小区，包括华林新村1区、华林新村2区、华林新村3区、华林新村4区，共54栋楼1929户。 ——铜驼暮雨片区共12个小区，包括国税家属楼、建设局家属楼、十号楼、法院家属院、林校南院、兽医站家属院、粮贸院、水箱厂家属院、化六院、回中东院、回中西院、洛北小区，共23栋楼814户。 ——熙春片区共15个小区，包括公交四公司家属院、水源家属院、八一家属院、信息学校家属院、河南农业职业学院洛阳分院家属院、电厂家属院、黄委会小区、农机公司家属院、新建家属院、地税局家属院、正骨医院家属院、公安局家属院、环卫局家属院、戒毒所家属院、启明北路24号院，共47栋楼1884户。 ——九龙台片区共15个小区，包括劳教所院、外贸院、春都院、五股路办事处家属院、二运小区、新街213号院、新街125号院、新街133号院、新街139号院、新街67号院、新街220号院、九龙台街53号院、大同街32号院、粮食三仓库家属院、盐业仓库小区，共37栋楼1216户。 按照计划，今年瀍河区即将改造的46个小区，将分5批陆续开工。其中，涉及黄委会小区、粮食三仓库家属院、戒毒所家属院、洛北小区、公交四公司家属院等15个老旧小区目前已全面推进。 在改造中，瀍河区结合自身特色历史风貌和文化，在制定科学合理的改造方案中结合铜驼暮雨、朱缨湖畔、丝绸之路等历史文化元素，注重挖掘人文历史资源，融入时代风貌，留住城市记忆，更好实现老旧小区“面子”“里子”兼顾、“功能”“品质”共存、“颜值”“气质”并修，真正提高老百姓的归属感和幸福感。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 吕向前 杨青）