洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市瀍河区将改造46个老旧小区 具体名单看这里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 18:41

　　今日，洛报融媒记者从瀍河区住建部门获悉，该区今年老旧小区改造提升具体任务已确定，今年将对4大片区的46个老旧小区实施改造，受惠群众将超5800户。

　　瀍河区住建局相关负责人介绍，按照洛阳市委市政府统一部署要求，他们对全区2000年年底前符合改造条件的老旧小区进行摸排，符合改造条件的老旧小区共计93个。

　　按照计划，今年将对华林片区、铜驼暮雨片区、熙春片区、九龙台片区4个片区实施组团连片改造提质。

　　——华林片区共4个小区，包括华林新村1区、华林新村2区、华林新村3区、华林新村4区，共54栋楼1929户。

　　——铜驼暮雨片区共12个小区，包括国税家属楼、建设局家属楼、十号楼、法院家属院、林校南院、兽医站家属院、粮贸院、水箱厂家属院、化六院、回中东院、回中西院、洛北小区，共23栋楼814户。

　　——熙春片区共15个小区，包括公交四公司家属院、水源家属院、八一家属院、信息学校家属院、河南农业职业学院洛阳分院家属院、电厂家属院、黄委会小区、农机公司家属院、新建家属院、地税局家属院、正骨医院家属院、公安局家属院、环卫局家属院、戒毒所家属院、启明北路24号院，共47栋楼1884户。

　　——九龙台片区共15个小区，包括劳教所院、外贸院、春都院、五股路办事处家属院、二运小区、新街213号院、新街125号院、新街133号院、新街139号院、新街67号院、新街220号院、九龙台街53号院、大同街32号院、粮食三仓库家属院、盐业仓库小区，共37栋楼1216户。

　　按照计划，今年瀍河区即将改造的46个小区，将分5批陆续开工。其中，涉及黄委会小区、粮食三仓库家属院、戒毒所家属院、洛北小区、公交四公司家属院等15个老旧小区目前已全面推进。

　　在改造中，瀍河区结合自身特色历史风貌和文化，在制定科学合理的改造方案中结合铜驼暮雨、朱缨湖畔、丝绸之路等历史文化元素，注重挖掘人文历史资源，融入时代风貌，留住城市记忆，更好实现老旧小区“面子”“里子”兼顾、“功能”“品质”共存、“颜值”“气质”并修，真正提高老百姓的归属感和幸福感。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 吕向前 杨青
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 太火爆！洛阳地铁1号线开通首日客流量...
  • 洛阳地铁办卡指南发布 地铁打卡不愁
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳...
  • 洛阳地铁1号线正式开通初期运营 首日...
  • 洛阳人会因为地铁发生哪些改变？今后...
  • 哪个站人最多？哪个时间客流最密？请...
  • “中共洛阳组”纪念馆改造提升工程主...
  • 时越金珊洛阳大婚！中国围棋协会主席...
  • 揭秘洛阳“地铁人”的那些事
  • 4月1日至9日，洛阳龙门站将加开多趟高...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605