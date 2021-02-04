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3月30日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 17:23

　　第39届中国洛阳牡丹文化节赏花游园活动将于4月1日正式开始。

　　目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园：全园共有约50个品种牡丹开放,约占本园牡丹的5%。主要分布在秋翁遇仙亭、唐风隋影广场、早开园等处。其中：盛开的牡丹品种有宫样妆、景玉、墨楼争辉、蓝月亮等；初开的牡丹品种有丛中笑、黑海撒金、白雪塔等。园内樱花、碧桃争奇斗艳。

(中国国花园 景玉)
(中国国花园 洛阳红)
（中国国花园 二乔)

　　王城公园：全园共有约180个品种牡丹开放,约占本园牡丹的10%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区等处。其中：盛开的牡丹品种有黑海撒金、景玉、彩绘、明月花、争春、迎日红、蓝月亮等；初开的牡丹品种有洛阳红、二乔、银红巧对、鲁菏红、墨楼争辉、蓝田玉等。园内各色牡丹争奇斗艳。最佳观赏区：沉香楼、牡丹仙子观赏区。

(王城公园 彩绘)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有50余个品种牡丹开放,占本园牡丹的3.3%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有景玉、翔天、宫样妆、春水绿波等；初开的牡丹品种有百花展翠、玉版白、朱砂垒、墨楼争辉等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、碧桃、樱花等1万余株正值盛花期；海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。

(隋唐城遗址植物园 冰罩蓝玉)　
(隋唐城遗址植物园丛中笑)　
(隋唐城遗址植物园 琉璃贯珠)
(隋唐城遗址植物园 桃李争艳)
(隋唐城遗址植物园 赵粉)

　　国家牡丹园：全园共有10多个品种牡丹开放,约占本园牡丹的2%。主要分布在南园凤丹林、北园九色台等处。其中：盛开的牡丹品种有凤丹、劳动红、蓝月亮等；初开的牡丹品种有明星、彩绘、二乔等。园内碧桃、紫藤、紫荆、榆叶梅、樱花争奇斗艳。

　　国际牡丹园：全园共有约20个品种牡丹开放,约占本园牡丹的3%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室等处。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、蓝月亮、二乔、凤丹白等；初开的牡丹品种有景玉、火炼金丹、老君紫、银红巧对、冬凌桃仙等。园内海棠、桃花、樱花争奇斗艳。

　　神州牡丹园：全园共有40多个品种牡丹开放,约占本园牡丹的5%。主要分布在国花坛、精品观赏区等处。初开的牡丹品种有景玉、琉璃贯珠、迎日红等。园内樱花、郁金香争奇斗艳。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　牡丹公园：全园共有80多个品种牡丹开放,约占本园牡丹的35%。主要分布在廊架、古牡丹园、假山东侧等处。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、二乔、迎日红等；初开的牡丹品种有鲁菏红、青龙卧墨池、姚黄等。

　　西苑公园：全园共有90多个品种牡丹开放,约占本园牡丹的37%。主要分布在公园大门口、北门、人工湖南侧牡丹观赏区、大草坪西北两侧等处。其中：盛开的牡丹品种有洛阳红、二乔、彩绘等；初开的牡丹品种有银红巧对、岛锦、雪映桃花等。

　　天香牡丹园：园内凤丹少量开放,占本园牡丹的0.1%。主要分布在入口草坪。

　　第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2020年3月29日

（图片由宣传部提供）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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