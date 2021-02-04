洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新增247项“三新”研发项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 18:40

　　29日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市2020年度第四批新产品、新技术、新工艺研发项目(简称“三新”研发项目)日前出炉，247个项目获得备案。

　　新产品、新技术、新工艺是指在洛阳市范围内具有先进性、新颖性和适用性的产品、技术和工艺。其中，新产品是指项目实施单位新产品主要是指采用新技术远原理、新设计构思研制、生产的全新产品，新技术、新工艺是指产品生产过程中采用新的技术原理、新设计构思及新工艺装备等，对提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量等某一方面较原技术工艺有明显改进，达到实用程度并对提高社会经济效益具有一定作用的技术工艺。

　　此次新备案的247项“三新”研发项目，涉及智能装备、生物医药、新材料、节能环保、信息技术等多个高新技术领域。

　　市科技局相关负责人介绍，为了更好地落实国家鼓励企业技术创新的政策措施，鼓励企业增加科技投入，增强科技创新能力，推动科技成果落地转化，我市对企业自主实施的“三新”研发项目进行备案管理，列入“三新”研发计划的项目，可享受相应的税收优惠政策。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 赵亳 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春天风大，老年朋友请这样保护自己
  • ·摸清“胰岛家底”，糖友别忘了这项检查
  • ·弯腰端炸丸子的一瞬间，79岁的她骨折了
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 太火爆！洛阳地铁1号线开通首日客流量...
  • 洛阳地铁办卡指南发布 地铁打卡不愁
  • 第39届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳...
  • 洛阳地铁1号线正式开通初期运营 首日...
  • 洛阳人会因为地铁发生哪些改变？今后...
  • 哪个站人最多？哪个时间客流最密？请...
  • “中共洛阳组”纪念馆改造提升工程主...
  • 时越金珊洛阳大婚！中国围棋协会主席...
  • 揭秘洛阳“地铁人”的那些事
  • 4月1日至9日，洛阳龙门站将加开多趟高...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线开通 市...
    洛阳地铁为发展注入速...
    揭秘洛阳“地铁人”的...
    春暖牡丹开 踏青闻芬芳...
    精彩热帖

    牡丹花开

    汝州王湾民俗村

    花开时节

    公园的牡丹花
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605