洛阳：用“睦邻文化+”创新基层治理

近日，我市“邻里节”活动如火如荼地举行，各具特色的睦邻文化活动广泛开展。近年来，我市通过党建引领、“四治”并进、服务进社区，不断提升了居民幸福指数，促进了社区和谐稳定，在全市奏响了“邻里一家亲”的美好乐章。

“住在一栋楼里，低头不见抬头见，却没有交流。”这是曾几何时邻里关系的缩影。

近日，我市“邻里节”活动如火如荼地举行，各具特色的睦邻文化活动广泛开展。近年来，我市通过党建引领、“四治”并进、服务进社区，不断提升了居民幸福指数，促进了社区和谐稳定，在全市奏响了“邻里一家亲”的美好乐章。

“红色名片”成为凝聚邻里的“粘合剂”

提起014社区的“红色缝纫队”，居民都竖起大拇指点赞。昨日，记者在014社区见到了“红色缝纫队”，83岁的王金花带领队员在社区开展义务活动。

“花姐，我这有条裤子，您帮忙给改一下吧！”“好嘞！”缝纫队队长王金花伸手接过了张大妈手里的裤子，仔细地比量起来。

放心地把裤子交给王金花，张大姐告诉记者：“多亏了有缝纫队，我这裤子才能穿起来这么合身。以前只是改改衣服，现在我天天盼着花姐来做义务活动，这样大家伙儿能在一起热闹热闹……”

“这个缝纫队成立十几年，我们都成了老朋友，他们不光是缝缝补补，还给邻居们提供了一个聚会的机会。”旁边的赵女士说，缝纫队每周周一和周三来社区服务中心，给居民解决困扰生活的缝纫小问题，还给在邻里之间提供了沟通交流的桥梁。他们不仅温暖着社区居民的心，还使居民间的情谊越发浓厚。

目前，我市各社区涌现了许多“红色名片”，武汉路社区的“红色萤火虫”党员志愿服务队、南村社区的“党声群”活动、杨文社区党支部开展“互联网+党建”的模式……这些“红色名片”，成为凝聚邻里的“粘合剂”，吸引大家走出家门、走到一起，从“陌邻”变为“睦邻”。