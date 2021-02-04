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云端寄哀思 洛阳“云祭扫”平台全新上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.30 08:01

　　又是一年清明时。按照民政部、省民政厅关于统筹推进清明节祭扫和疫情防控工作有关要求，今年我市将继续倡导市民采用网络祭扫、鲜花祭扫等方式缅怀逝者，推行线上“云祭扫”服务。经过筹备和数据升级，由洛阳市民政局指导、洛阳网设计研发的洛阳“云祭扫”平台今日全新上线。

　　升级后的洛阳“云祭扫”平台，虚拟链接了我市17家公墓，供市民祭奠先人。在满足市民缅怀先人祭祀需求的同时，倡导绿色、文明、生态、环保的祭扫新风尚。

　　在洛阳“云祭扫”平台上，市民可以点烛、上香，敬献鲜花、水果、干果、熟食等贡品，还可以留言寄哀思，并分享链接给亲朋好友一起进行“云祭扫”。

　　“云祭扫”方式很简单：扫描以下图中二维码，便能看到全市17家陵园的场景页面。之后，选择逝者所在陵园，输入逝者姓名，点击祭扫，便可创建虚拟墓碑场景，完成献礼、追思、寄语等祭祀环节。

　　

　　文明祭祀，缅怀亲友，让我们一起在云端寄托思念，用指尖传递真情。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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