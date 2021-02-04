奖金1万元！隋唐大运河博物馆面向海内外征集馆徽

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，为做好隋唐大运河博物馆开馆筹备工作，更好推广其文化品牌形象，即日起至5月30日，洛阳面向海内外广泛征集隋唐大运河博物馆馆徽设计方案。

效果图

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，为做好隋唐大运河博物馆开馆筹备工作，更好推广其文化品牌形象，即日起至5月30日，洛阳面向海内外广泛征集隋唐大运河博物馆馆徽设计方案。

馆徽设计方案包括：隋唐大运河博物馆馆徽(标志)、隋唐大运河博物馆(Sui-Tang Grand Canal Museum)名称的标准字体(中英文)、标志与标准字的组合。

馆徽应用设计可任选以下3种：信封、信纸、水杯、名片、徽章、胸牌、旗帜、请柬、介绍信、文件夹、出版物、资料袋、礼品袋、指示牌、工作服、U盘、益智玩具、毛绒玩偶等。

馆徽的设计须符合中国特色社会主义精神文明和核心价值观，积极向上、构思精巧，具有独特性和唯一性，充分契合隋唐大运河博物馆的性质、主题、建筑特色等，具有较强的视觉冲击力和艺术感染力，便于识别记忆。

征集活动设一等奖1名，奖金人民币10000元；二等奖2名，奖金人民币各5000元；三等奖5名，奖金人民币各2000元。

如果您感兴趣，可将作品及应征信息发送至邮箱zgstdyh@163.com，邮件主题为“XX(投稿人名称)+馆徽投稿”。更多详细信息，您可登录洛阳市文物局官方网站，查看相关通知公告，或拨打电话(0379)65159132咨询。

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隋唐大运河博物馆位于洛阳市老城区瀍河入洛河口西北角，规划建设用地面积约47.7亩，地下1层、地上3层，设中央大厅、展陈、临展、公共服务、教育等功能分区，总建筑面积约3.3万平方米。隋唐大运河博物馆以“运河源·隋唐韵·河洛技”为设计理念，远看就如同一座唐代宫殿群的天际线，彰显了独具洛阳特色的盛唐风韵和文化象征；室内通过结构空间一体化的混凝土拱券形成了丰富的层次，暗示了“运河桥”的母题；在建筑材料和建造技术方面，通过唐三彩碎瓷片饰面，彰显洛阳文化特色。

该博物馆基本陈列为《国运泱泱——隋唐大运河文化展》，以贯穿大运河历史的时间脉络为线索，设“形胜天下，运河中心”“千年运河，万物通济”“东都盛世，国运繁华”“古今辉映，源远流长”四个展厅，真实展现隋唐大运河的历史风貌和文化遗存，充分展示隋唐大运河在中国古代政治、经济、文化、军事等方面的文化内涵、作用、价值和意义，彰显隋唐洛阳城作为运河中心的时代特色和地域特色。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 黄琳)