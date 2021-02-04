今年牡丹文化节期间，洛阳博物馆周一不闭馆

今日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，为迎接第39届中国洛阳牡丹文化节，该博物馆清明小长假、牡丹文化节及五一小长假期间，周一不再闭馆，依旧面向公众免费开放。

今日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，为迎接第39届中国洛阳牡丹文化节，该博物馆清明小长假、牡丹文化节及五一小长假期间，周一不再闭馆，依旧面向公众免费开放。

具体来看，取消闭馆的日期为4月5日、12日、19日、26日及5月3日，5月10日起恢复周一闭馆惯例。

同时，从4月1日起，洛阳博物馆每周六的开放时间延长至20：30，夜间开放期间参观范围仅限于一楼河洛文明展，20：00停止进馆。周一至周五和周日的开放时间仍为9：00至17：00，16：30停止进馆。

今年牡丹文化节期间，洛阳博物馆还将陆续举办多个临时展览和社会教育活动，如果您对历史文化感兴趣，就到现场看看吧！需要注意的是，按照疫情防控有关要求，到洛阳博物馆参观仍然需要提前通过其官方微信公众号实名预约，公众号可提供一周以内的预约。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 魏薇 文/图)