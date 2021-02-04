哪个站人最多？哪个时间客流最密？请看洛阳地铁1号线运营首日数据分析

28日，洛阳地铁1号线首日运营实现平稳开局。客运量情况如何？哪些站点人流量大？哪种购票方式最受欢迎？针对首日运营出现的一些问题，下一步如何更好改进提升服务？请看有关数据分析。

28日，洛阳地铁1号线首日运营实现平稳开局。客运量情况如何？哪些站点人流量大？哪种购票方式最受欢迎？针对首日运营出现的一些问题，下一步如何更好改进提升服务？请看有关数据分析。

全天超12万人次

——首日运营正点率100%

经过最终统计，28日开通运营首日，洛阳地铁1号线客运量123411人次，开行载客列车216列次，载客运营里程5278.4列公里，正点率100%。

——牡丹广场站人数最多

从各车站人数看，全天进站客流前三名车站分别为牡丹广场站18570人次，青年宫站11859人次，王城公园站10462人次。

——17时至18时进站人最多

从客流数据分析看，全天小时进站客流最大时间出现在17时至18时之间，进站人数为13117人次，小时进站客流最大的站为牡丹广场站。

——单程票最受欢迎

从运营首日的票务数据来看，购买单程票乘车数77063人次，占比62.44%；使用洛易行APP乘车数23682人次，占比19.19%；持牡丹智行卡乘车数1025人次，占比0.83%；其他方式乘车数21641人次，占比17.54%。

近期将发售地铁储值票、增设人工窗口等途径减少购票等候时间

该负责人介绍，通过首日运营数据来看，单程票使用占比较高，全线各站不同程度出现了排队购票的现象，部分车站老年人免费卡问询、办理排队时间长。同时，经过前期推广，洛易行APP注册及乘车人数有了较大幅度增加，有效缓解客流压力。

针对以上情况，该负责人介绍，为了减少乘客的排队时间，洛阳轨道交通集团将积极利用大数据分析手段，多措并举提高服务水平。

该公司拟于近期发售地铁储值票，缓解乘客排队购票的情况；对客流大、购票排队长的车站，将增加人工窗口发售预付值单程票；对于免费卡需求量较大的车站，提前预制免费卡，及时快速发放，同时在地面出入口合适位置设置办理免费卡的咨询及受理点，方便乘客咨询，减少站内客服中心排队人数。

同时，针对部分喜爱收藏地铁车票的群众，该集团会在各车站配送一批首套全部三种款式的预付值单程票供爱好者购买。提醒大家关注轨道集团官方发布的信息，不要通过车站的自动售票机大批量购买，以减少其他乘客排队购票时间。此外，需要批量购买单程票的团队乘客，可以直接至人工窗口预约或直接购买当天的预付值单程票。